Terodde hält Kölns Hoffnung am Leben – Gladbach und Leverkusen schliessen zur Spitze auf

In der Bundesliga geben sich hinter Bayern München die Zweitklassierten die Klinke in die Hand. Bayer Leverkusen rückt auf Kosten von RB Leipzig auf Rang 2 vor. Am Tabellenende feiert Köln beim HSV den zweiten Sieg in Folge.

Kölns Hoffnung lebt! Der «EffZee» gewinnt auch das zweite Spiel der Rückrunde und damit zum dritten Mal in Folge. Gegen den Hamburger SV schiesst Winter-Neuzugang Simon Terodde sein Team im Kellerduell mit einem Doppelpack zum verdienten 2:0-Erfolg.

Damit rückt das Team von Trainer Stefan Ruthenbeck bis auf drei Punkte an den Zweitletzten HSV heran. Bis zu einem Nichtabstiegsplatz sind es aber immer noch acht Punkte. Bei den Hamburgern steht Vasilije Janjicic in der Startaufstellung, …