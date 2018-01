Shaqiri und Xhaka tragen mit Assists zu Siegen bei – ManUnited gewinnt dank Martial

Gladbach und Leverkusen schliessen auf – Leipzig verliert überraschend in Freiburg

In der Bundesliga geben sich hinter dem souveränen Bayern München die Zweitklassierten die Klinke in die Hand. Bayer Leverkusen ist erstmals in dieser Saison auf Platz 2 vorgerückt, weil Leipzig in Freiburg verlor.

Mainz schafft im Kellerduell gegen den VfB Stuttgart den Befreiungsschlag und gewinnt mit 3:1. Holger Badstuber bringt die Gäste aus Stuttgart zwar in der 19. Minute in Führung, dank eines Doppelpacks des Japaners Yoshinori Muto vor und nach der Pause drehen die Mainzer aber die Partie, Kevin Holtmann macht in der 64. Minute mit dem 3:1 dann alles klar. Stuttgart gelingt durch Daniel Ginczek nur noch der 2:3-Anschlusstreffer. Beide Teams haben nun 20 Punkte auf dem Konto und liegen …