Metoo gibt ihr den Mut zu reden: In einem emotionalen Brief erklärt die vierfache Olympiasiegerin Simone Biles, vom früheren Teamarzt sexuell missbraucht worden zu sein.

Genug ist genug. Die US-Starturnerin Simone Biles verkündet öffentlich, dass sie vom früheren Teamarzt Larry Nassar sexuell missbraucht worden sei.

Dieser steht derzeit wegen Übergriffen gegen 100 andere Sportlerinnen vor Gericht. Die Opfer sollen teils jünger als 13 Jahre alt gewesen sein.

In einem emotionalen Statement schreibt die 20-Jährige, warum sie mit ihrer Geschichte jetzt an die Öffentlichkeit geht: