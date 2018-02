Sport

Interview

NHL: Wayne Gretzky spricht über Nico Hischier, und das Schweizer Eishockey



Bild: AP/The Canadian Press

NHL-Legende Wayne Gretzky: «Wegen Spielern wie Hischier lieben wir diesen Sport»

Er ist der erfolgreichste und einflussreichste Spieler der Geschichte. Als er 1999 zurücktrat, hielt Wayne Gretzky in der NHL 61 persönliche Rekorde. Eine Begegnung mit «The Great One», einem Monument des Sports.

thomas renggli / aargauer zeitung

Wer die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung des Eishockeys für Kanada erleben will, muss nach Toronto. Obwohl die Maple Leafs seit über einem halben Jahrhundert den Stanley Cup nicht mehr gewonnen haben, schlägt der Puls der Stadt nirgends stärker als im Air Canada Center, der Heimat des populärsten Eishockeyklubs im englischsprachigen Kanada. Die alte Arena – der legendäre Maple Leafs Garden – war nach seinem letzten Umbau zwischen 1946 und 1999 mit 16 000 Zuschauern immer ausverkauft.

Bild: AP The Canadian Press

In der Stadt am Lake Ontario atmen die Menschen Eishockey. Sie leben und zelebrieren ihren Sport. Da ist es Ironie des Schicksals, dass der berühmteste Sohn Ontarios nie für den lokalen Klub gespielt hat: Wayne Gretzky, geboren in Brantford, rund 100 Kilometer vor den Toren Torontos, beförderte die Edmonton Oilers in den 1980er-Jahren zur wertvollsten Marke des Wintersports. Im Rahmen des 100-Jahre-Jubiläums der NHL wählten die Fans die Oilers Ausgabe 1984/1985 zur besten Mannschaft aller Zeiten.

Mister Gretzky, es heisst, Sie seien in Kanada bekannter als die Niagarafälle und für die nationale Identifikation wichtiger als das Ahornblatt.

Wayne Gretzky: Sie übertreiben. Ich hatte auch viel Glück in meinem Leben. Ich wuchs in der richtigen Zeit auf – und am richtigen Ort. Ich wurde in einem Land geboren, in dem Eishockey zum nationalen Kulturgut gehört. In Kanada lieben die Menschen dieses Spiel. Alles, was meine Familie heute hat, überallhin, wo ich reisen durfte, alle interessanten Menschen, die ich kennen gelernt habe; all das verdanke ich dem Eishockey. Ich liebe diesen Sport, und die Menschen in Kanada lieben ihn noch mehr als ich. Diesen Umständen verdanke ich meinen Status.

Wo Sie auftauchen, sammeln sich Menschenmassen an. Ist das nicht gelegentlich ermüdend?

Nein. Das gehört zum Geschäft. Die Leute sind freundlich. Sie wollen mich kennenlernen, meine Hand schütteln, mit mir ein paar Worte wechseln. Das war in meiner Kindheit genau gleich. Ich hatte auch Idole: Spieler wie Gordie Howe oder Bobby Orr. Auch für mich war es ein Traum, diese Helden zu treffen.

Bild: AP

Als sie zurücktraten, hielten Sie 61 Rekorde. Manche werden wohl nie gebrochen. Wie wichtig sind Ihnen diese Zahlen?

Ich denke nicht so sehr daran. Als ich spielte, versuchte ich, jeden Abend das Beste zu geben. Persönliche Statistiken spielen keine Rolle. Ich weiss, dass ich auch viele schlechte Partien hatte. Je besser du wirst, desto grösser sind die Erwartungen und der Druck. Aber ich war immer mit ganzem Herzen bei der Sache und machte alles für den Erfolg.

Jetzt auf

Die Edmonton Oilers Ausgabe 1984/1985 wurden in einer öffentlichen Umfrage zur besten Mannschaft aller Zeiten gewählt. Was bedeutet das für Sie?

Das ist eine enorme Ehre. Es war damals unsere dritte Finalserie nacheinander. Wir schlugen die Philadelphia Flyers 4:1. Ich wurde zum wertvollsten Spieler der Playoffs gewählt und erreichte in der entscheidenden Meisterschaftsphase die Rekordmarke von 47 Scorerpunkten. Das sind Meilensteine. Aber wenn du den Stanley Cup in den Händen hältst, rückt das in den Hintergrund. Um diese Trophäe zu gewinnen, muss das Team perfekt funktionieren. Wir hatten damals aussergewöhnliche Persönlichkeiten im Team: Mark Messier, Paul Coffey, Glenn Anderson, Grant Fuhr, Esa Tikkanen, Jari Kurri.

Was zeichnete diese Mannschaft aus?

Alle Spieler waren uneigennützig. Jeder ordnete sich dem Kollektiv unter. Nur so waren meine Leistungen möglich. Das perfekte Teamwork und der Zusammenhalt sind für mich die schönsten Erinnerungen an damals.

Zu Ihrer Zeit war die Schweiz für die NHL noch ein weisser Flecken auf der Landkarte. Haben Sie je in der Schweiz gespielt?

Ja, ich glaube auf unserer Exhibition-Tour während des Lockouts 1994 mit den «Ninety Nine All Stars», als wir in fünf Ländern auftraten. Aber halt, nein! Das war in Norwegen. Sorry, ich habe nie in der Schweiz gespielt.

Bild: AP

Seither hat sich das Ansehen des Schweizer Eishockeys in Nordamerika deutlich verbessert. Aktuell sind zwölf Schweizer in der NHL engagiert. Was ist der Grund für die gesteigerte Wertschätzung?

Es ist vor allem die Erfahrung. Man hat sich diesen Status und den Respekt Schritt für Schritt erarbeitet. Spieler wie Streit, Josi oder Niederreiter haben viel für diese Entwicklung gemacht. Handkehrum profitieren die Schweizer in der heimischen Liga von der Arbeit von nordamerikanischen Trainern: Chris McSorley, Marc Crawford oder auch Bob Hartley haben in der Schweiz ihre Spuren hinterlassen. Coaches von diesem Format halfen, das Schweizer Eishockey zu verbessern und legten die Basis, dass in Zukunft noch mehr Schweizer den Sprung in die NHL schaffen.

Bild: AP/AP

Wie beurteilen sie Nico Hischier?

Er ist wirklich gut, sehr gut. Wegen solcher Spieler lieben wir diesen Sport. Grundsätzlich macht es Spass, so viel Talent und Klasse aus unterschiedlichsten Eishockey-Kulturen in der NHL zu sehen. Die meisten NHL-Spieler wachsen noch immer in Nordamerika auf. Die Europäer bringen frischen Wind in die Liga. Sie erweitern die spielerische Dimension, öffnen den Horizont. Hischier ist ein perfektes Beispiel. Heute sagen die Kinder: Wir wollen sein wie Nico. Das ist gut für das ganze Spiel.

Kann Hischier so gut werden wie Wayne Gretzky?

Ich hoffe es. Ich schaue bei der Beurteilung eines Jungen nicht zuerst auf sein Können. Denn es gibt viele talentierte Spieler. Den Unterschied machen Arbeitsethik und Disziplin aus. Und da ist Hischier ein grosses Vorbild. Er nimmt die Verantwortung wahr und kümmert sich um das Team. Nico Hischier spielt mit dem Herzen in den Händen – wie wir hier sagen. Solche Spieler liebe ich.

Wer ist aktuell der beste Spieler?

Sidney Crosby ist allen einen Schritt voraus, hebt sein Team auf eine andere Stufe. Pittsburgh führte er zu drei Stanley-Cup-Siegen. Zweimal wurde er als wertvollster Spieler der Playoffs ausgezeichnet. Mit Kanada gewann er 2010 und 2014 Olympia-Gold. Auston Matthews und Conner McDavid jagen ihn. Irgendwann werden sie vielleicht so gut wie er. Aber solange sie ihn nicht einholen, ist Crosby der König im Schloss.

Meilensteine aus 100 Jahren NHL

Und wer ist der grösste Sportler der Geschichte?

Roger Federer zählt zweifellos zu den grössten Athleten der Geschichte – über alle Sportarten gesehen. Muhammad Ali gehört in diese Kategorie und auch Michael Jordan.

Und Wayne Gretzky?

Es liegt nicht an mir, so etwas zu sagen.

Die NHL-Legende bedankt sich für das Gespräch und sagt: «Wir sehen uns das nächste Mal, wenn du in Kanada bist.» Nach einem festen Händedruck schreitet er auf die Bühne, um über das «Centennial Greatest Team» der Edmonton Oilers zu sprechen. Auch viele seiner früheren Teamkollegen sind für diesen Anlass nach Toronto geflogen.

Gretzky nimmt ganz auf der rechten Seite Platz. Doch als die Reporter Gelegenheit zu direkten Fragen erhalten, steht er im Zentrum. Die Kameras und Mikrofone sind auf ihn gerichtet, jeder will ihn sprechen hören. «Wo Wayne ist, da wollen alle sein. Er interessiert noch immer mehr als die aktuellen Stars», sagt sein Freund Bob Nicholson. (aargauerzeitung.ch)

So sahen die NHL-Stars als Kinder aus

Eishockey in Übersee – Geschichten aus der NHL Wie Kevin Fiala der aktuell treffsicherste Spieler in der NHL wurde Wetten, dass du das Wundermittel von Hischiers Teamkollegen nicht trinken willst? Wayne Gretzky lobt Nico Hischier und sagt, was dessen wichtigste Qualität ist Adam Henrique krönt seine Rückkehr zu den Devils mit dieser genialen Kiste Meilensteine aus 100 Jahren NHL in Bildern Wird Hischier der beste NHL-Rookie der Saison? Das sind seine grössten Konkurrenten «What the flip?!?!» Gaudreau überlistet Wild-Keeper mit herrlichem Penalty-Lupfer Höchste Zeit, dass mal ein ganzer Fanblock die Schiedsrichter anfeuert Wann fliegt er? Ex-SCB-Trainer Guy Boucher steckt mit Ottawa tief in der Krise Zieht bald ein NHL-Team um? Seattle bewilligt eine Stadion-Sanierung Philipp Kurashev – der nächste Schweizer klopft an die Türe des NHL-Erstrunden-Drafts Wo fliegen 25'017 Teddybären aufs Eis? Natürlich bei den Hershey Bears! Eishockey-Maskottchen spürt Wrestling-Blut und demontiert einen gegnerischen Fan brutal Niederreiter, Josi und Co. prägen die Liga – so gut waren die NHL-Schweizer noch nie Diese 27 GIFs zeigen, weshalb Eishockeyspieler die geilsten Typen der Welt sind Sidney Crosby schiesst dieses kontroverse Tor – hättest du es gegeben? 5 Gründe, warum NHL-Superstar Sidney Crosby in der Krise steckt Nico Hischier ist in seiner ersten NHL-Saison besser unterwegs als Auston Matthews NHL kurios: Manchmal musst du dein Team mitten im Spiel ohne Abschied verlassen «Hischier first» – New Jersey ist verrückt nach dem Schweizer mit der Nummer 13 Ein ungleicher Kampf und «Schere, Stein, Papier» – 5 Video-Highlights der NHL-Nacht Hischier muss sich steigern, Josi top – die Saisonstarts der NHL-Schweizer unter der Lupe Wie ein NHL-Star im für ihn völlig unbekannten Olten landete Mark Streit for President – nach dem Rücktritt kann es für ihn nur einen Job geben Viva Las Vegas! 5 Punkte, die den verblüffenden Erfolg der Golden Knights erklären Nico Hischier zeigt uns, was NHL-Stars in sein Freundschaftsbuch geschrieben haben «Der Senator-Schlächter» – die Reaktionen auf die ersten NHL-Tore von Nico Hischier Wayne Gretzky betritt die NHL-Bühne und schickt sich an, alle Rekorde zu brechen Standvelofahren statt Eishockey spielen – ein Treffen mit Streit 12 Jahre nach dem Debüt Es kam fast zur Prügelei! Wie aus Nico Hischier in ein paar Sekunden ein Mann geworden ist Alle Nummer-1-Drafts seit 1984: So gut waren Nico Hischiers Vorgänger in der NHL Rino Hischier vor dem NHL-Start seines Sohnes: «Nico erhält noch immer Sackgeld von uns» Wie Freunde, Trainer und Lehrer Hischier erlebten: «Nico, setz dich doch mal richtig hin!» Von Hoffnungsträgern, Rückkehrern und Ergänzungsspielern – die Schweizer in der NHL Taufbecken, Pastaschüssel, Caddy – wozu der Stanley Cup im Sommer «missbraucht» wurde 68 Fakten zu Jaromir Jagr – Ex-Freundinnen, Feuerwehrmann-Auftritte und legendäre Zitate Die Liste der 50 besten NHL-Spieler – Josi büsst 8 Plätze ein, Crosby nicht mehr die 1 Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare