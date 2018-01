Sport

Interview

Severin Lüthi spricht über die Beziehung zu Roger Federer und seine Rolle



Bild: AP/AP

Severin Lüthi über die Beziehung zu Roger Federer: «Ich will nicht sein Anhängsel sein»

Trainer Severin Lüthi spricht über seinen Alltag mit Roger Federer, Ausflüge mit dessen Kindern und Freundschaft.

simon häring, melbourne / Aargauer Zeitung

Es ist Mittwoch, am Tag nach dem Erstrundensieg bei den Australian Open. Roger Federer sitzt mit Ivan Ljubicic an einem Tischchen. Als Belinda Bencic nach ihrer Niederlage das Spielerrestaurant betritt, umarmt Federer sie, muntert sie auf. Gleichzeitig nimmt sich Trainer Severin Lüthi Zeit für ein längeres Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende».

Severin Lüthi, während wir hier sitzen, bespricht Ivan Ljubicic mit Roger Federer das Training. Wie teilen Sie sich die Arbeit eigentlich auf?

Severin Lüthi: Meist besprechen wir uns gemeinsam. Ivan denkt und fühlt immer noch wie ein Spieler und gegen viele ist er noch selber angetreten, das hilft enorm. Ich kann von Ivan lernen, und er von mir. Wir müssen auch nicht immer alle der gleichen Meinung sein. Eine der grössten Stärken Rogers ist, dass er sehr offen und ehrlich zu sich selber ist. Das ist eine Fähigkeit, die auch Stan Wawrinka hat: Sich immer wieder hinterfragen, in guten, aber auch in schlechten Momenten.

Bild: AP/AP

Unterscheidet diese Eigenschaft die Besten von den Guten?

Gut möglich. Wenn Roger ein Turnier gewonnen hat, sagt er sich nicht: «Hey, ich bin der Grösste und muss mir gar nichts mehr sagen lassen.» Er fragt sich trotzdem, was er noch besser machen kann. Ich kann ihm auch dann sagen: «Im Moment finde ich deine Spielweise oder deine Einstellung nicht gut.» Er hört sich das an.

Federer hat kürzlich gesagt, dass Sie nicht genügend Wertschätzung erhalten. Teilen Sie diese Einschätzung?

Wissen Sie, es gibt Menschen, nicht nur Coaches, die machen das nur, um sich zu promoten. Das ist nicht mein Ding. Aber für mich geht es darum, dass es für Roger stimmt. Ich könnte mehr Interviews geben und mich mehr in den Vordergrund stellen, aber was bringt das? Andererseits habe ich gelernt, dass es auch nicht klug ist, sich ganz abzugrenzen. Dann denken die Medien, du seist ein komischer Cheib, und wenn die Presse das dann dauernd schreibt, ist es nicht ausgeschlossen, dass das irgendwann auch Einfluss auf den Spieler nimmt. Da muss man aufpassen

Severin Lüthi Seit zehn Jahren begleitet Severin Lüthi (42) Roger Federer. 1993 war er selber Schweizer Meister bei den Junioren. Sein höchstes ATP-Ranking erreichte er mit Platz 622. Seit 2005 ist Lüthi Captain des Schweizer Davis-Cup-Teams, das er 2014 zum Titel führte. Das Amt des Trainers von Roger Federer teilte er sich immer wieder – derzeit mit dem Kroaten Ivan Ljubicic. Severin Lüthi ist verheiratet und wohnt in Thun.

Sie sind nicht nur Federers Trainer, sondern auch ein Freund. Ist das manchmal nicht auch schwierig?

Wir haben beide grosses Vertrauen in die Freundschaft. Ich glaube, für Roger ist das schwieriger. Er muss sich sagen können: Der Coach hat einen Mist erzählt, aber wir sind immer noch befreundet. Dafür musst du einen sehr ausgeglichenen Charakter haben, Roger hat das. Ich glaube nicht, dass es mit jemand anderem über so viele Jahre so einfach wäre wie mit ihm. Auch hier muss ich ihm ein Kränzchen winden. Ich habe Roger schon vor Jahren gesagt: Schau, ich reise nicht einfach als Freund mit dir um die Welt. Wenn ich dir helfen kann, dann mache ich das gerne. Aber ich möchte nicht dein Anhängsel sein.

Manchmal sieht man auch Bilder von Ihnen, wie Sie mit Federers Kindern unterwegs sind.

Für mich gehört das dazu. Wenn ich ihm als Freund helfen kann, dann mache ich das gerne. Und wenn das bedeutet, dass ich mit den Kindern mal in den Park gehe. Denn vielleicht helfe ich ihm damit auch als Spieler, weil er mehr Zeit für sich hat.

Befürchten Sie nicht, dass man dann in Ihnen einen Babysitter sieht?

Ich glaube, das ist inzwischen kein Thema mehr. Es kann sein, dass es Leute gibt, die das immer so sehen werden. Aber ich habe es nicht nötig, diese vom Gegenteil zu überzeugen. Ich schaue nicht darauf, wie etwas wirkt. Für mich ist in erster Linie wichtig, dass Roger Vertrauen zu mir hat.

Bild: EPA/TENNIS AUSTRALIA

«Man muss Roger manchmal sogar bremsen.»

Wie eng ist der Kontakt mit Federer an einem Turnier wie hier in Australien?

Hier sehen wir uns oft, wir wohnen auch im gleichen Hotel. Meistens fahren wir auch zusammen zur Anlage und zurück. Am Abend gehen wir regelmässig zusammen essen. Aber manchmal sind Freunde und Familie da. Dann ist es schwieriger.

Brauchen Sie nie Abstand?

Doch, klar, das ist schon wichtig. Auch Roger braucht das. Aber auch hier ist er sehr entspannt. Er hat gerne viele Leute um sich. Aber wenn du mehrere Wochen am Stück unterwegs bist, freut es dich auch, wenn du einmal jemand anderen treffen kannst. Es ist wie in einer Beziehung. Man muss miteinander reden, tolerant und offen sein und auf der gleichen Wellenlänge. Es kommt vor, dass ich Kollegen dabei habe. Wenn Roger dann fragt, ob ich zum Essen komme, sage ich auch einmal Nein.

Müssen Sie ihn eigentlich manchmal zum Training motivieren?

Im Gegenteil: Man muss ihn manchmal sogar bremsen. Roger würde nie sagen: «Morgen trainiere ich nicht, ich habe keine Lust.» Das ist schon unglaublich. Es gibt sonst keinen, der so viel Freude am Tennis ausstrahlt wie er. Bei allen anderen hast du das Gefühl, es sei harte Arbeit. Bei Roger hingegen merkst du, dass er es einfach gerne macht. In dieser Hinsicht ist er ein Phänomen. Der Enthusiasmus, den er ausstrahlt, ist auch für mich inspirierend. Wenn du so etwas im Leben findest, ist das ein grosses Privileg.

Bei Ihnen ist es das Coaching?

Auf jeden Fall, der Sport generell. Ich sage oft: Wenn wir um 9.00 Uhr in Zürich trainieren und ich komme aus Thun, dann stehe ich auch um 6.30 Uhr auf und stehe im Stau. Aber ich denke am Vorabend nicht: «Oh nein, morgen muss ich arbeiten.» Manchmal bin ich müde. Manchmal würde ich lieber etwas anderes machen. Aber ich habe nie da Gefühl, zur Arbeit gehen zu müssen. Auch das ist ein Privileg.

Bild: PPR

Was denken Sie über Menschen, die glauben, mit Roger Federer als Spieler würde jeder Trainer Titel gewinnen?

Es stört mich nicht, dass es Leute gibt, die das so sehen und ich muss sie auch nicht bekehren. Im Sport und im Tennis ist die Leistung eines Coachs schwer messbar und es ist klar: In erster Linie brauchst du einen guten Spieler. Aus Ihnen werde ich wohl keinen Wimbledon-Sieger mehr machen. Ich bin überzeugt, dass ich einen guten Job mache. Ich wäre nicht seit elf Jahren mit ihm unterwegs, wenn ich nicht vieles richtig machen würde. Andererseits bin ich nicht so verblendet, zu denken, dass wir immer alles richtig gemacht haben. Auch ich hinterfrage mich ständig.

«Einen Besseren als Roger gibt es für mich nicht: Menschlich, vom Tennis her, und dass er auch noch Schweizer ist.»

Sie sind seit dem vergangenen Sommer verheiratet, ändert das für Sie etwas?

Ich habe zwei Leben: eines auf der Tour und eines zu Hause. Dieser Spagat ist nicht immer einfach. Aber wir sind uns diese Situation seit vielen Jahren gewöhnt. Wenn wir Kinder hätten, würde sich wohl etwas ändern. Aber im Moment kann ich mir nichts Besseres vorstellen.

Machen Sie sich keine Gedanken zur Zukunft nach Federers Karriere?

Ich weiss, dass es nicht noch fünf Jahre so weitergeht, darum versuche ich das jetzt auch zu geniessen. Natürlich besteht dann die Gefahr, dass du die Zukunft vergisst. Aber mir ist schon klar: Ich kann danach nicht aufhören, zu arbeiten. Es wird etwas Neues kommen und das ist auch gut so.

Können Sie sich vorstellen, einen anderen Spieler zu trainieren?

Das ist eine von vielen Möglichkeiten. Aber einen Besseren als ihn gibt es nicht: Menschlich, vom Tennis her, und dass er auch noch Schweizer ist. Das ist kaum zu toppen. Und zum Glück stellt sich diese Frage derzeit gar nicht.

Und ein Wechsel in die Wirtschaft?

Ich habe viele Anfragen für Vorträge. Aber für mich ist es so: Wenn ich etwas mache, dann muss es Hand und Fuss haben. Das Firmencoaching wäre interessant. Denn es gibt viele Parallelen zum Sport. Wenn du im Sport überheblich bist, wirst du bestraft. Und im Leben ist es ähnlich. Im Sport und in der Wirtschaft geht es um Respekt, Demut und darum, dass Arbeit sich auszahlt. Das finde ich spannend.

Letzte Frage: Federer verteidigt in Melbourne den Titel, einverstanden?

Sagen wir es so: Es ist gut, zu wissen, dass er zu den Favoriten gehört. Aber am Ende zählt, dass du dich im richtigen Moment steigerst. Ob das gelingt, weisst du nie.

Die besten Bilder des Australian Open 2018

Unvergessene Tennis-Geschichten 06.01.1996: Wegen Rossets Dummheit des Jahres bricht Hingis beim Hopman Cup in Tränen aus Gut gebrüllt: «Niemand schlägt Vitas Gerulaitis ­17 Mal hintereinander!» 20.01.2013: Djokovic fügt Wawrinka die Mutter aller heroischen und bitteren Niederlagen zu 21.01.1999: «Yips» beschert Anna Kurnikowa trotz Sieg einen unglaublichen Negativrekord 24.01.2001: Hingis macht Kleinholz aus Serena und Venus und stürmt in den Australian-Open-Final 26.01.2002: Martina Hingis' Traum schmilzt bei 50 Grad im Glutofen von Melbourne weg 01.02.2009: Federer verpasst Sampras' Rekord und weint nach Pleite gegen Nadal bittere Tränen 13.02.2000: Roger Federer verliert seinen ersten Final, weint bittere Tränen und jammert, er werde nie mehr in ein Endspiel kommen 30.03.2002: Roger Federer bodigt zum ersten Mal die Weltnummer 1 – und diese ist sich sicher: «Er kann den Durchbruch schaffen» 30.04.1993: Wie ein Messerstich die Tenniswelt veränderte 31.05.2009: Robin Söderling fügt Rafael Nadal die einzige Niederlage an den French Open zu und ebnet Roger Federer den Weg zum Karriere-Grand-Slam 01.06.2009: Gedanklich ist Federer wohl schon ausgeschieden. Dann rettet ihn eine unglaubliche Vorhand auf dem Weg zum Karriere-Slam 05.06.1989: Mondbälle, Krämpfe und ein «Uneufe»-Aufschlag – der 17-jährige Michael Chang treibt Ivan Lendl mit seinem Psychokrieg in den Wahnsinn 05.06.1999: Hingis' schwärzeste Stunde – zwei «Uneufe»-Aufschläge, gellende Pfiffe und bittere Tränen 06.06.2005: Nadals erster erster Streich am French Open – ganz Paris verliebt sich in das «Kind mit der donnernden Linken» 05.07.1997: Martina Hingis ist mit 16 Jahren die jüngste Wimbledon-Siegerin des 20. Jahrhunderts 07.07.1985: Als jüngster Spieler aller Zeiten gewinnt Boris Becker Wimbledon und löst so einen Tennis-Boom in Deutschland aus 08.07.2001: Die Weltnummer 125 triumphiert in Wimbledon: Goran Ivanisevics grosser Traum wird doch noch wahr 08.08.1992: Marc Rosset holt sich an Roger Federers 11. Geburtstag den einzigen grossen Titel, der dem «Maestro» noch fehlt 10.08.2003: Andy Roddick ist einen Sommer lang der beste Tennisspieler des Planeten – dann vergeht ihm das Lachen für lange, lange Zeit 04.09.1977: Bei McEnroes drittem US-Open-Auftritt wird ein Zuschauer mitten im Stadion durch eine Pistolenkugel verletzt 05.09.1996: Sampras kotzt gegen Corretja auf den Court – denkwürdigstes US-Open-Tiebreak aller Zeiten 20.09.2009: «Who ist the beeest? Better than the reeest?» Federer outet sich nach dem Davis-Cup-Sieg gegen Italien als Party-Tiger 25.10.2002: Nach Roger Federers Gegensmash wirft ihm Andy Roddick frustriert das Racket vor die Füsse 24.11.2009: Das kommt uns Spanisch vor – im Interview mit CNN hat Roger Federer seinen legendären Lachflash Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare