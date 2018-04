Sport

Kampfsport

11 Wrestling-Helden der 80er und 90er – und wer immer noch im Ring steht



11 legendäre Wrestling-Helden deiner Kindheit – und was aus ihnen wurde

Das Ranking basiert in erster Linie auf persönlichen Vorlieben. Einwände dagegen prallen ab wie ein Elbow Slam von Mr. Perfect an Yokozuna.

11 Stone Cold Steve Austin

«And that's the bottom line, because Stone Cold said so.» Will heissen: Was Steve Austin sagt, das gilt, denn er hat es ja gesagt. Der Texaner gehörte zu den populärsten Wrestlern, wo er hinkam, lagen die Fans dem Dosenbier trinkenden Glatzkopf zu Füssen.

«Sprich über Psalme, sprich über Johannes 3,16 … Austin 3,16 sagt: ‹Ich habe dir den Arsch aufgerissen!›»

Steve Austin – nach einer Änderung seines Namens heisst er auch im echten Leben so – gewann drei Mal die Royal Rumble und trat 2003 zurück. Seither ist «Stone Cold» nur noch in Nebenrollen mit dem Wrestling verbunden, tritt dafür regelmässig in Filmen auf.

10 Yokozuna

Angekündigt als japanischer Sumo-Ringer, war Rodney Agatupu Anoa'i ein Amerikaner samoanischer Abstammung, geboren und aufgewachsen in Kalifornien. Er war über 300 Kilogramm schwer – für einen Koloss dieser Postur aber erstaunlich beweglich. Wovor wir als Buben immer Angst hatten: Dass Yokozuna mit seinem fetten Hintern auf uns springt, wenn wir am Boden liegen.

Yokozuna wurde nur 34 Jahre alt. Im Herbst 2000 erlitt er in Liverpool während einer Wrestling-Tour einen Herzinfarkt.

9 Bret «The Hitman» Hart

Kaum ein anderer Wrestler hatte technisch so viel drauf wie der Kanadier. Der «Hitman», der auf dem Weg zum Ring gerne seine Sonnenbrille einem Kind schenkte, war ein Publikumsliebling. Legendär war der «Montreal Screwjob», mit dem Bret Hart von WWF-Boss Vince McMahon hintergangen wurde. Ein Match zwischen Hart und seinem Rivalen Shawn Michaels sollte mit der Disqualifikation beider Kämpfer enden, doch der Ringrichter liess Michaels gewinnen. Hintergrund war, dass Bret Harts Abgang zur WCW bereits feststand.

Noch viel dramatischer endete ein Fight zwei Jahre später. Owen Hart, sein jüngster Bruder, kam bei einem missglückten Stunt ums Leben. Er hätte sich von der Hallendecke zum Ring abseilen sollen und stürzte rund 24 Meter in die Tiefe. Besonders tragisch: Die Zuschauer glaubten, das gehöre zur Show.

Bruder Bret erlitt nach seinem Rücktritt einen Schlaganfall nach einem Sturz mit dem Velo, er erkrankte an Prostatakrebs – und war Mitgründer des WHL-Eishockeyteams Calgary Hitmen, dem er seinen Kampfnamen lieh.

8 «The Million Dollar Man» Ted DiBiase

Wenn jemals eine Rolle klar definiert war, dann diese: Ted DiBiase spielte das Arschloch in Person. Der arrogante Multimillionär steckte Menschen Nötli zu, wenn sie für ihn bellten und gewann er ein Match, stopfte er dem Gegner Geldscheine in den Mund. Dass sein Bodyguard Virgil oft in Kämpfe eingriff, machte ihn ebenfalls zum Buhmann.

Ende der 90er-Jahre fand der heute 64-jährige «Million Dollar Man» zu Gott und gründete eine christliche Wrestling-Liga. DiBiase gehört einer Wrestling-Dynastie an, schon Mutter und Stiefvater kämpften im Ring. Später war auch sein Sohn Ted DiBiase junior ein WWE-Star.

7 «Hacksaw» Jim Duggan

Wenn Amerika etwas liebt, dann sind es Patrioten und der «Hacksaw» war der grösste Patriot von allen. Wenn er mit einer Holzlatte in der einen Hand und einer US-Flagge in der anderen den Ring betrat, brüllte er: «Hooooo!» und das ganze Stadion skandierte laut: «U! S! A! – U! S! A!» Legendär wie er bei Wrestlemania III den Russen Nikolai Volkoff (der eigentlich Jugoslawe war) beim Singen der Sowjethymne unterbrach. 1988 war er der erste Sieger einer Battle Royal anlässlich von Royal Rumble.

Ein Vermögen scheint der heute 64-jährige Publikumsliebling nicht angespart zu haben. 2013 sammelte er via Crowdfunding Geld, um eine Schulter-Operation zu bezahlen. Er nahm 10'396 Dollar ein, 6500 Dollar waren sein Ziel.

6 The Undertaker

Erklingt in der Arena der Gong, gibt's für die Fans kein Halten mehr: ER kommt! Ein düsterer Bestatter, der seine besiegten Widersacher in einen Sarg verfrachtet und begleitet wird von einem freakigen Manager mit Urne unter dem Arm – ein wenig seltsam, dass der Undertaker bei den Anhängern so beliebt ist. Vielleicht waren seine vielen Erfolge der Schlüssel dazu, meist erreicht mit dem Tombstone Piledriver, seinem spektakulären Finishing Move. Der Undertaker blieb zwischen 1991 und 2014 in 21 Kämpfen bei Wrestlemania unbesiegt – eine unerreichte Erfolgssträhne.

Dass Kane sein Bruder ist, haben die Wrestling-Bosse bloss erfunden. Real ist, dass Undertaker Mark Calaway mit der ehemaligen Wrestlerin Michelle McCool verheiratet. Er selber steht auch mit 53 Jahren noch im Ring.

5 Jake «The Snake» Roberts

Der Texaner war berühmt dafür, dass er seine Schlange mit zum Ring nahm. Gewann er den Kampf, liess er das Tier aus dem Sack und über den Gegner kriechen – ein Moment, der uns als Buben jedes Mal das Blut in den Adern gefrieren liess. Doch genau deshalb hofften wir stets, dass «The Snake» gewinnt. Er gilt als Erfinder des Finishingmoves DDT, welcher später zum coolsten Manöver aller Zeiten gewählt wurde.

Die WWE bezahlte Jake Roberts 2007 einen Alkoholentzug, doch dieser war nicht erfolgreich. Er soff weiter und nahm stark zu, ehe er dank Hilfe des Ex-Wrestlers Diamond Dallas Page wieder trocken wurde und abspeckte. 2014 wurde dem mittlerweile 63-Jährigen ein Krebstumor aus dem Knie entfernt.

4 André the Giant

André René Roussimoff wuchs als Sohn bulgarischer Eltern in Frankreich auf. Mit 17 Jahren war er schon 2,08 m gross, schliesslich wuchs er noch bis auf 2,13 m. Sein verlorener Kampf gegen Hulk Hogan bei Wrestlemania III im Pontiac Silverdome vor offiziell 93'173 Fans gilt als eines der besten Matches der Geschichte. Er war ein schwerer Alkoholiker: Ric Flair erzählte einmal, wie André The Giant an einem Abend in Charlotte exakt 106 Biere getrunken habe.

Der sympathische Gigant schlief im Januar 1993 für immer ein. Er starb 46-jährig an Herzversagen. Weil in Frankreich kein Krematorium gross genug war, musste sein Leichnam in die USA überführt werden. Noch im Jahr seines Todes wurde André the Giant als erster Wrestler in die Hall of Fame aufgenommen.

3 The Ultimate Warrior

Der mysteriöse Krieger mit seiner wilden Gesichtsbemalung, dessen Herkunft angeblich unbekannt war, hiess Jim Hellwig, stammte aus Indiana und war gelernter Chiropraktiker. Auch im Ring liess er die Knochen seiner Gegner knacken. Technisch galt er jedoch als sehr limitiert.

Der letzte Krieger wurde 54 Jahre alt. Er starb 2014 an einem Herzinfarkt. Am 5. April war er in die Hall of Fame aufgenommen worden, am 6. April hatte er kurzen Auftritt bei Wrestemania XXX, am 7. April einen bei RAW und am 8. April war «The Ultimate Warrior» tot.

2 Hulk Hogan

DIE Legende – «The Real American» ist der wahrscheinlich berühmteste Wrestler der Geschichte. Hulk Hogan, der in seinem Leben vermutlich mehr gelbe Shirts zerrissen hat als irgendein anderer Mensch auf diesem Planeten, gewann alles, was es zu gewinnen gab. Und das bloss deshalb, weil er zum Frühstück täglich zehn Eier verputzte.

Terry Bollea war auch Schauspieler (u.a. Rocky III, A-Team, Baywatch) und Hauptdarsteller der Reality-Soap «Hogan Knows Best». 2012 gewann er einen Gerichtsprozess gegen die Website gawker.com, die ein Sexvideo von ihm veröffentlicht hatte. Hogan wurden 115 Millionen Dollar zugesprochen. 2015 warf ihn die WWE raus, nachdem er auf einem anderen Video rassistische Äusserungen von sich gab. Er wurde auch aus der Hall of Fame entfernt und auf der Website löschte die Organisation alle Hinweise auf ihren einst grössten Star.

1 «Macho Man» Randy Savage

Ursprünglich als Bösewicht von der WWF verpflichtet, wurde der «Macho Man» wegen seiner Popularität schon bald ein «Guter». Er war mehrfacher WWF Champion, wurde 1987 «King of the Ring» und gewann 1995 eine Battle Royal mit 60 Teilnehmern. Oh yeah!

Savage, der eigentlich Randall Mario Poffo hiess, starb 2011 im Alter von 58 Jahren bei einem Autounfall in Florida. Die Autopsie ergab, dass er einen Herzinfarkt erlitten hatte, worauf er frontal in einen Baum prallte.

Andere hauen drauf – Knackeboul kommentiert Hasskommentare Video: watson/Knackeboul, Machiavelli, Lya Saxer

28.06.1997: Mike Tyson beisst im legendärsten Boxkampf aller Zeiten ein Stück von Evander Holyfields Ohr ab 24.09.1983: Der «Schlächter von Bilbao» setzt Maradona mit der «brutalsten Blutgrätsche aller Zeiten» für 108 Tage ausser Gefecht 01.10.1975: Der «Thrilla in Manila» zwischen Ali und Frazier wird zum (ewigen?) Höhepunkt der Box-Geschichte 13.09.1985: Gabet Chapuisat zertrümmert Lucien Favres Knie – das schlimmste Foul im Schweizer Fussball lässt beide bis heute nicht los 22.01.2010: Beim Einmarsch ist «Uzzy» mindestens Ali oder Tyson – dann fällt er wie ein Sack 05.11.1994: 20 Jahre nach dem «Rumble in the Jungle» wird George Foreman ältester Boxweltmeister aller Zeiten 06.02.1988: Der berühmteste Griff in die Eier 20.08.1931: Happy Birthday, Don King! Die schrägste und kontroverseste Figur der Sportwelt erblickt das Licht der Welt 24.06.1998: Ein MMA-Fight mit 196 Kilo Gewichtsunterschied – und einem unerwarteten Ende 08.03.1971: Der «Kampf des Jahrhunderts» und die Auferstehung eines Champions 25.01.1995: King Cantona flippt aus – er setzt zum legendärsten Kick der Fussball-Geschichte an 07.03.2007: Johann Vogel droht Köbi Kuhn, in den Flieger zu steigen, um ihm «eins zu tätschen» 21.06.1969: Boxer Norbert Grupe gibt das lustigste «Interview» der Geschichte, indem er einfach schweigt 13.12.1997: Stefan Angehrn zermürbt Torsten May und träumt vom grossen Geld – stattdessen landet er in der Schuldenfalle 30.10.1974: Die «Biene» Ali sticht «Bär» Foreman im «Rumble in the Jungle» 11.02.1990: Gegen 42:1-Aussenseiter James Douglas geht Mike Tyson im 38. Kampf erstmals k.o. 04.01.2010: Stucki Christian fliegt nach Japan, um sich mit Sumoringern zu messen – dabei entsteht dieses witzige Bild 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 22.08.2010: Wenger stürzt König Abderhalden und darf sich selber krönen lassen 03.04.1999: Titan Kahn tickt komplett aus – erst knabbert er Herrlich an, dann fliegt er in Kung-Fu-Manier auf Chapuisat zu Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare