«Der mit dem grünen Hemd» hört auf: Schwinger Martin Grab beendet die Karriere



«Der mit dem grünen Hemd» hört auf: Grab Martin steht zum letzten Mal im Sägemehl

Mit 33 Kranzfestsiegen im Palmarès bestreitet der Schwyzer Schwinger Martin Grab am Sonntag in Sattel, quasi vor der Haustür, sein letztes Fest. Er könnte am Schwyzer Kantonalen seinen 125. Kranz gewinnen.

Edelweisshemd oder weisses T-Shirt – im Schwingen tragen fast alle Sportler das Gleiche. Er aber trat stets in grünem Hemd an, es war sein Markenzeichen: Martin Grab.

Der Schwyzer aus Rothenthurm hatte es als Jahrgänger des Toggenburgers Jörg Abderhalden in der besten Zeit der Karriere nicht einfach. Der Königstitel blieb dem 38-Jährigen versagt. Gleichwohl triumphierte Grab an zwei Festen mit eidgenössischem Charakter: 2002 am Expo-Schwinget in Murten und 2006 am Unspunnenfest in Interlaken.

In jener Saison war Abderhalden nahezu unbezwingbar. In Interlaken verlor Grab gegen den dreifachen König im 3. Gang. Er legte aber alle übrigen Gegner auf den Rücken, sodass es im Schlussgang zur Revanche kam. Nach genau einer Minute bodigte Grab den hohen Favoriten mit Lätz. Es war nicht nur eine riesige Überraschung, sondern auch der grösste Erfolg des Schwyzers.

Sieben Mal Eidgenosse

2010 stand Martin Grab in Frauenfeld zum einzigen Mal im Schlussgang eines Eidgenössischen. Er hatte jedoch keine Möglichkeit mehr, Schwingerkönig werden, weil Kilian Wenger schon als Punkthöchster feststand. Grab widerstand bis in die 13. Minute, ehe er einen Hüfter des Berner Oberländers am Platzrand nicht parieren konnte.

An den Eidgenössischen Festen hat Grab dennoch mehr geleistet als die meisten. Er ist der einzige Schwinger, der von 1998 (in Bern) bis 2016 (in Estavayer) jedes Mal das eidgenössische Eichenlaub gewann, sieben Mal insgesamt. Nur der Winterthurer Karl Meli war – als neunfacher Eidgenosse – erfolgreicher.

Rücktritt trotz Topform

An seinem vorletzten Fest, dem Zuger Kantonalen in Menzingen am 22. April dieses Jahres, schwang Martin Grab wie zu seinen besten Zeiten. Er gewann alle sechs Gänge. Konserviert er die Form bis zum Sonntag, ist er auch für den 34. Kranzfestsieg seiner Laufbahn gut.

Von der auszeichneten Frühform lässt sich Grab jedoch nicht vom Rücktrittsentscheid abbringen. In einem Interview mit der Fachzeitung «Schlussgang» sagte er: «Ich laboriere schon seit längerem an Problemen in der linken Hüfte. Mit Schwingen geht es gut, aber einfache Sachen wie Schuhbinden bereiten mir Probleme. Darum habe ich mich am Montag nach dem Zuger Fest definitiv entschieden, am eigenen Kantonalen in Sattel abzutreten.» (ram/sda)

