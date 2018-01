Sport

Kommentar

Warum es heikel ist, dass Matthias Hüppi Alain Sutter zum FCSG geholt hat



Bild: KEYSTONE

Warum es heikel ist, dass Matthias Hüppi Alain Sutter zum FCSG geholt hat

Der FC St.Gallen hat wieder einen Sportchef. Das ist eine gute Nachricht. Dass es sich dabei um einen handelt, der eine Ahnung von Fussball hat, ebenfalls. Doch die Konstellation mit Matthias Hüppi als Präsident und Alain Sutter als Sportchef birgt auch Gefahren.

Fernsehmoderator Matthias Hüppi und sein Experte «Alääää»: Während Jahren eine Konstante bei wichtigen Fussballspielen im Land. Als Hüppi kurz vor Weihnachten Knall auf Fall beim SRF kündigte und als Präsident beim FC St.Gallen anheuerte, war Alain Sutter einer der Überraschungsgäste in dessen letzter Sendung.

Noch keine drei Wochen ist das her. Und nun arbeiten Hüppi und Sutter bereits wieder zusammen. Denn der neue Präsident hat seinen langjährigen Sidekick als Sportchef verpflichtet.

Bild: KEYSTONE

Es gibt gute Gründe für das Engagement Sutters. Als 62-facher Nationalspieler, als Schweizer WM-Held 1994, als ehemaliger Profi des FC Bayern München gehörte er auf dem Rasen zu den besten Mittelfeldspielern, die das Land je hatte. Als TV-Experte war die Unabhängigkeit Sutters Trumpf. Er scheute sich nie, zu kritisieren, verteilte aber auch gerne Lob. Man konnte sich als Fan vielleicht darüber nerven, wie Sutter sprach – aber nicht was er sagte. Denn das hatte fast immer Hand und Fuss.

Kaum Führungs-Erfahrung im Fussball

Der in drei Wochen 50 Jahre alt werdende Berner galt als Spieler als Querkopf. Unvergessen, wie sich der langhaarige «Chörnlipicker» mit Bayern-Boss Uli Hoeness, dem Wurstfabrikanten, anlegte oder wie er als Nationalspieler vor dem EM-Qualifikationsspiel in Schweden ein Banner mit der Aufschrift «Stop it, Chirac» auf den Platz trug, ein Protest der Mannschaft gegen französische Atombombenversuche. Nach der Karriere schrieb Alain Sutter Bücher wie «Stressfrei glücklich sein», er bot mentales Coaching an, leitete Workshops und führte Yoga-Ferien durch.

Wer Sutter positiv gesinnt ist, sagt: Einer, der über den Fussball-Horizont hinaus sieht. Wer ihn nicht mag, für den ist der ehemalige GC-Spieler bloss ein Spinner.

Jeder hat irgendwann einfach mal angefangen als Sportchef

Es müssen diese menschlichen Seiten gewesen sein, mit denen Alain Sutter die neuen Chefs beim FC St.Gallen überzeugt hat. Denn er hat kaum fachliche Referenzen vorzuweisen, die ihn zum Sportchef befähigen würden; von kurzen Engagements in Winterthur (Berater) und bei GC (Vize-Präsident) abgesehen begleitete er den Fussball seit seinem Rücktritt als Beobachter. Weil das Pflichtenheft eines Sportchefs ohnehin von Klub zu Klub unterschiedlich ist und diese Funktion hier anders interpretiert wird als dort, ist das gar nicht so entscheidend. Eine Ausbildung zum Sportchef gibt es nicht, jeder hat irgendwann einfach mal angefangen und es versucht.

Es gibt Beispiele wie jenes von Alex Frei, der als Nati-Rekordtorschütze von heute auf morgen vom Rasen ins Büro wechselte und beim FC Luzern scheiterte. Oder erfolgreiche wie Fredy Bickel oder Georg Heitz, die Journalisten waren, ehe sie Sportchefs wurden. Oder wie Thomas Bickel, wie Sutter kein 08/15-Fussballer, der vielversprechend beim FC Zürich arbeitet. Wenn schon bei der Verpflichtung eines Stürmers nicht garantiert werden kann, dass er das Tor trifft – so kann bei einem Sportchef noch weniger beurteilt werden, ob seine Verpflichtung richtig oder falsch ist.

Wehe, wenn es schlecht läuft

Der FC St.Gallen hat wieder eine starke Führung, eine mit bekannten Aushängeschildern. Sie haben ihr Konzept mitgebracht, kernige Aussagen gemacht, von Visionen und Träumen erzählt. Wie viel – oder wie wenig – all dies im Fussball wert ist, weiss jeder Beobachter. Bis im Sommer haben Hüppi und Sutter viel Kredit, man wird dem derzeit Viertplatzierten der Super League ein mögliches Abrutschen durchgehen lassen. Aber die Schonfrist wird beim Misserfolg rascher abgelaufen sein, als es den Protagonisten lieb ist. Der St.Galler Zuschauer ist zwar sehr geduldig – aber wenn man ihm etwas verspricht, will er es auch kriegen.

Bild: KEYSTONE

Matthias Hüppi hätte es sich einfach machen können, indem er einen anderen Sportchef verpflichtet hätte. Egal ob ein erfahrener Mann, eine Klub-Legende oder ein No-Name. Er entschied sich für seinen alten Copain Alain Sutter. Wenn es gut geht, wird das Duo gefeiert. Wenn es schlecht läuft, wird ihm die Seilschaft um die Ohren gehauen. Sutter sei unqualifiziert, heisst es dann, und den Job habe er ja nur erhalten, weil Hüppi sein Freund sei.

Nur wer etwas wagt, kann etwas gewinnen

Dem neuen Präsidenten ist das egal. Weil er voll davon überzeugt ist, mit Sutter den richtigen Mann geholt zu haben. Nicht, weil sie befreundet sind. Sondern, weil er sich fachlich und menschlich keinen besseren Sportchef vorstellen kann. Sutters aktuellstes Buch trägt den Titel «Herzensangelegenheit». Ein Begriff, den auch Hüppi kennt: Denn als solche bezeichnete er den FC St.Gallen, als er sich als Präsident vorstellte.

Kommt hinzu: Hüppi weiss aus eigener Erfahrung, dass es gut herauskommen kann, wenn sich Vorgesetzter und Angestellter persönlich nahe stehen. Er wurde einst beim Fernsehen von seinem Onkel Martin Furgler eingestellt. Was anfangs hinterfragt und kritisiert wurde, stellte sich als Glücksgriff heraus. Hüppi blieb 38 Jahre lang beim Schweizer Fernsehen und gehörte bei seinem Abgang zu dessen populärsten Gesichtern.

Es ist ein Risiko, das Matthias Hüppi mit Alain Sutter eingeht. Aber nur wer etwas wagt, kann etwas gewinnen.

Die turbulente Zeit des FCSG seit dem Meistertitel 2000

Nicht nur Fussball: Auch Schoggi wird in China immer beliebter 1m 19s In China gewinnt die Schokolade an Beliebtheit Video: srf/SDA SRF

30.05.1981: Der Wolf und seine «Abbruch GmbH» entfachen mit dem 2:1-Sieg gegen England eine neue Fussball-Euphorie 22.02.2004: St.Gallens Kultfigur «Zelli» muss in der Not ins Tor und kratzt den Ball in «seiner» Ecke 01.09.2007: Mit dem letzten Spiel im Hardturm-Stadion gehen 78 Jahre Geschichte zu Ende 07.10.1989: Der «Fall Klötzli» – vier Wettinger gehen auf den Schiri los, weil dieser Sekunden vor dem Ausgleich abpfeift 12.04.2004: Der grosse Robbie Williams führt den kleinen FC Wil zum Cupsieg gegen GC 12.11.2002: Basel holt gegen Liverpool ein 3:3 und Beni Thurnheer schwärmt: «Dieses Spiel müsste man zeigen, wenn ich gestorben bin» 26.09.1995: Luganos Carrasco bringt mit seiner Banane Gianluca Pagliuca und das grosse Inter Mailand zum Weinen 26.04.2003: Colombas Goalie-Goal lässt Razzetti alt aussehen und den FC Aarau unabsteigbar bleiben 01.05.1993: Marc Hottigers Knallertor versenkt Italien – und er verärgert die Azzurri danach mit einer frechen Leibchentausch-Bitte 07.12.2011: Der FC Basel schmeisst Manchester United aus der Champions League und Steini, der Glatte, schiesst den Ball an die Latte 16.11.2005: Die Nacht der Tritte und Schläge – einer der grössten Nati-Erfolge verkommt zur «Schande von Istanbul» 18.06.1994: Beni Thurnheers fataler Irrtum – es gibt eben doch einen Zweiten wie Bregy 10.09. 2008: Luxemburgerli vernaschen? Denkste! – Die Schweizer Nati kassiert die bitterste Niederlage ihrer Geschichte 07.09.2005: Nati-Goalie Zuberbühler kassiert auf Zypern ein Riesen-Ei und schiebt die Schuld dafür dem «Blick» in die Schuhe 05.12.2004: Paulo Diogo gewinnt mit Servette wichtige Punkte im Abstiegskampf – und verliert dabei einen Finger 15.11.2009: Die Schweiz ist Fussball-Weltmeister! Die U17-Nati setzt ihrem Höhenflug die Krone auf 26.06.1954: Die Schweiz kassiert gegen Österreich in der «Hitzeschlacht von Lausanne» eine ihrer bittersten Niederlagen 07.03.2007: Johann Vogel droht Köbi Kuhn, in den Flieger zu steigen, um ihm «eins zu tätschen» 29.09.1971: Statt «allzu augenfällig im Spargang» die Pflicht zu erledigen, sorgt GC für den höchsten Schweizer Europacup-Sieg aller Zeiten 21.10.2013: Pajtim Kasami hämmert «einen der schönsten Volleys überhaupt» ins Crystal-Palace-Tor und verzückt sogar Andy Murray 01.11.1989: Nur durch einen Witz-Penalty zwingt Diego Maradonas Napoli die tapferen Wettinger in die Knie 26.06.2006: «Züngeler» Streller leitet das peinliche Schweizer Penalty-Debakel ein 30.07.2000: Nur GC-Milchbubi Peter Jehle steht noch zwischen FCB-Legende Massimo Ceccaroni und seinem allerersten Tor 11.08.2010: Moreno Costanzo schiesst mit seiner ersten Ballberührung als Natispieler gleich den Siegtreffer 30.09.2009: Dank Tihinens Hackentrick, «abgeschaut bei einem finnischen Volkstanz», bodigt der FC Zürich das grosse Milan 03.05.1994: Mit dem Sonderflug zur spontanen Aufstiegsfeier auf den Barfi 25.11.2009: Das beste Fussball-Musikvideo aller Zeiten erscheint auf Youtube – über den FC Aarau 30.04.2011: Cabanas fordert vom Basler Schiri Respekt, denn «das isch GC! Rekordmeister! Än Institution, hey!» 09.08.2009: Basel-Goalie Costanzo wird für drei Spiele gesperrt – nach einer Attacke auf den eigenen Mitspieler 25.9.1996: Murat Yakin sticht mit seinem Freistoss mitten ins Ajax-Herz und bringt Mama Emine zum Weinen 08.10.2010: Vucinic lässt der Schweiz die Hosen runter und trägt sie als Kopfschmuck 16.04.2009: «Jawoll, jawoll, jawoll, jawoll … YB isch im Göppfinau!» 20.11.1996: Wegen 20 fatalen Minuten landet Champions-League-Überflieger GC in Glasgow auf dem harten Boden der Realität 24.04.1996: Das Ende von Nati-Trainer Artur Jorge nimmt ausgerechnet mit dem einzigen Sieg seiner kurzen Ära den Anfang 13.11.1991: Weil die Schweizer Nati in der «Hölle von Bukarest» auf 0:0 spielt, vergeigt sie die EM-Qualifikation im letzten Moment doch noch Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare