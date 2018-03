Sport

Darum freue ich mich auch dieses Jahr wieder riesig aufs Panini-Sammeln



bild: panini

Darum freue ich mich auch dieses Jahr wieder riesig aufs Panini-Sammeln

Ab heute sind in der Schweiz die Panini-Sammelbilder für die Fussball-WM 2018 erhältlich. Ich werde auch in diesem Jahr wieder sammeln, weil ich mich der Nostalgie nicht entziehen kann und ich schon dümmer Geld ausgegeben habe.

Ralf Meile ist erwachsen geworden, das Sammeln von Panini-Bildli hat für meinen hoch geschätzten Arbeitskollegen endgültig jeglichen Reiz verloren. Ich bedauere sehr, dass ihm ist die kindliche Freude über die schönste vorweltmeisterschaftliche Tätigkeit abhanden gekommen ist.

Kollege Meile stört, dass die Schweizer Fans ihre Bildli in eine «Gold-Edition» kleben müssen. Dass eine «Crack-Back-Schlitzlinie» das Abziehen der Sticker vereinfacht. Dass es neu eine «Collectors App» gibt, mit der man seine «digitale Checkliste» stets zur Hand hat. Und dass er das WM-Album nur voll kriegt, wenn er genug Coca-Cola trinkt, weil 12 Sticker, die zur offiziellen Kollektion gehören, nur so zu bekommen sind.

Seine Kritik ist durchaus berechtigt. Doch niemand zwingt Kollege Meile, sich diesem Diktat der Bildli-Macher aus Modena zu unterwerfen. Wer will, kann noch immer genau so sammeln, tauschen, einkleben, wie er das vor 20 oder 30 Jahren getan hat. Und genau das werde ich tun.

video: watson

Dem Panini-Fieber kann ich einfach nicht widerstehen. Zu wohlig ist der Geschmack beim Öffnen eines Päckli, die Freude nach dem Füllen der ersten kompletten Seite und die Erleichterung, wenn ich im Stapel der Doppelten eines Kollegen endlich das letzte noch fehlende Bilder auf meiner mit Kugelschreiber geschriebenen Liste durchstreichen kann. Hach, wie haben mich Jacques Songo'o 1998 und Pavel Srnicek 2000 damals an den Rand der Verzweiflung getrieben!

bild: pre

Das Zauberwort beim Sammeln als Erwachsener heisst ohnehin Entschleunigung. Ich werde mir keine Box mit 100 Päckli kaufen, alle sofort einkleben und dann gleich wieder zum nächsten Kiosk rennen. Mein Album muss nicht in einer Woche voll sein. Die WM beginnt erst in knapp drei Monaten und bis dahin gibt’s im Panini-Album noch viel zu entdecken. Dieses Mal zum Beispiel, dass Jannik Vestergaard mit seinen 98 kg ein echtes Schwergewicht ist oder dass Ronaldo sein Debüt in der Nationalmannschaft zwei Jahre vor Lionel Messi gegeben hat. Dank Panini werde ich bestens vorbereitet sein, wenn die WM Mitte Juni dann endlich beginnt.

Die hohen Preise stören mich nicht sonderlich. Zwar wird mich das Füllen des Albums zwischen 150 und 200 Franken kosten, dafür wird es mir während drei Monaten viel Freude bereiten. Und anstatt ein neues Paar Marken-Jeans mein Eigen zu nennen, an einem Kater nach einem ausschweifenden Abend in Zürich zu leiden oder mich über das fehlende Glück im Casino zu beschweren, schaue ich am Ende mal wieder in ein prall gefülltes Panini-Album, das mich auch in ein paar Jahren noch mit nostalgischem Stolz erfüllt.

bild: pre

Nur eines ist am Panini-Sammeln im fortgeschrittenen Alter nerviger geworden: Weil immer mehr meiner Kollegen so denken wie Kollege Meile, gehen mir langsam aber sicher die Tauschpartner aus. Also komm Ralf, sei keine Spassbremse und gib dir einen Ruck!

Alle Panini-Bilder von Schweizer WM-Teilnehmern

