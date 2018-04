Sport

Leichtathletik

Marathonläufer kollabiert – doch statt zu helfen, machen die Zuschauer Fotos



Marathonläufer kollabiert – doch statt zu helfen, machen die Zuschauer Fotos

Es sind verstörende Szenen, die sich beim Marathon der Commonwealth Games im australischen Gold Coast in der Schlussphase abspielen. Der in Führung liegende Schotte Callum Hawkins bricht rund zwei Kilometer vor dem Ziel völlig erschöpft zusammen. Bei Temperaturen über 30 Grad rappelt sich der 25-Jährige zwar noch einmal auf, stürzt dann aber ein weiteres Mal und kracht mit dem Kopf in ein Brückengeländer und schafft es nicht mehr auf die Beine.

Das Schockierende dabei: Hawkins kriegt weder Hilfe von den Zuschauern, noch eilen Ärzte herbei. Alle schauen nur verdutzt über die Abschrankungen, einige machten sogar Fotos statt zu helfen.

Zwei Minuten nach seinem Sturz windet sich Hawkins immer noch auf dem Asphalt. Als ihn der spätere Sieger Michael Shelley überholt, passiert ... nichts. Erst eine gefühlte Ewigkeit nach seinem Zusammenbruch wird der Schotte mit der Ambulanz ins Spital gefahren.

Die Organisatoren erklärten, dass Hawkins geholfen wurde, sobald er selbst nach Hilfe gefragt hatte. Marathon-Läufer werden automatisch disqualifiziert, wenn sie medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

Hawkins' Betreuer sagten nach dem Rennen, dass ihr Schützling in «keiner ernsten Lage» und bereits wieder ansprechbar sei. Robbie Simpson, der Dritter wurde und seinen Landsmann überholte, erklärte: «Ich hätte eigentlich gerne gestoppt und ihm geholfen», so Simspon. «Aber ich war selbst in Schwierigkeiten.» Sieben von 24 Läufern beendeten den Marathon nicht. (pre)

