Ronaldo-Doppelpack bei Real-Sieg +++ Cavani löst Ibrahimovic als Rekordtorschütze ab

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Remo Freuler glänzte beim 3:0-Erfolg von Atalanta Bergamo bei Sassuolo zum vierten Mal in dieser Saison als Torschütze. Der Schweizer Mittelfeldakteur setzte in der 86. Minute nach einem missglückten Befreiungsschlag von Sassuolos Keeper Andrea Consigli mit einem Dropkick aus rund 18 Metern den Schlusspunkt. Dank dem Auswärtssieg hielt das siebtplatzierte Atalanta in der Serie A den Kontakt zu den internationalen Plätzen. (zap/sda)

Vanessa Kasper hat sich bei ihrem Einsatz im Weltcup-Riesenslalom …