Severin Lüthi über die Beziehung zu Roger Federer: «Ich will nicht sein Anhängsel sein»

Trainer Severin Lüthi spricht über seinen Alltag mit Roger Federer, Ausflüge mit dessen Kindern und Freundschaft.

Es ist Mittwoch, am Tag nach dem Erstrundensieg bei den Australian Open. Roger Federer sitzt mit Ivan Ljubicic an einem Tischchen. Als Belinda Bencic nach ihrer Niederlage das Spielerrestaurant betritt, umarmt Federer sie, muntert sie auf. Gleichzeitig nimmt sich Trainer Severin Lüthi Zeit für ein längeres Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende».

Severin Lüthi, während wir hier sitzen, bespricht Ivan Ljubicic mit Roger Federer das Training. Wie teilen Sie sich die Arbeit eigentlich …