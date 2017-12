«Ich tippe, die sind doof genug»: Jan Böhmermann stichelt gegen No-Billag und die Schweiz

Die Diskussion um die No-Billag-Initiative ist über die Grenze geschwappt. Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann nimmt in seinem Spotify-Podcast «Fest & Flauschig» mit Olli Schulz kein Blatt vor den Mund.

«Nächstes Jahr stimmt die Schweiz darüber ab, ob sie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht oder nicht», so Böhmermann. «Ich tippe, die Schweizer sind doof genug und machen, was Christoph Blocher möchte. Und dann ist die Schweiz endgültig kaputt.» Alles, was DJ Bobo …