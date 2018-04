Rappi schafft das Break in Olten – ein Sieg fehlt noch zum Swiss-League-Titel

Die Rapperswil-Jona Lakers benötigen noch einen Sieg zum Titelgewinn in der Swiss League. Der Qualifikationssieger gewann in Olten 3:0 und liegt in der Best-of-7-Finalserie 3:1 vorne.Den Grundstein zum Sieg legte der Cupsieger mit einem Doppelschlag im ersten Drittel. Das wichtige 1:0 erzielte der Ende Januar verpflichtete Martin Ness im Powerplay (15.), 77 Sekunden später erhöhte Routinier Sven Lindemann mit einem Ablenker auf 2:0.

Im zweiten Abschnitt versuchte Olten gegen die abgeklärten …