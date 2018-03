ZSC Lions gewinnen erneut in Bern – Luganos spektakuläre Wende in Biel

Der Biel liegt in der Serie gegen den HC Lugano mit 2:0 Siegen vorne und führt im dritten Spiel mit 3:0 – um die Partie noch mit 3:6 zu verlieren. Eng bleibt die Serie zwischen Bern und dem ZSC, in der es zum dritten Mal einen Auswärtssieg gab.

– Die grandiose Kulisse in der PostFinance-Arena scheint die Lions zu beflügeln, jedenfalls feierten sie den sechsten Sieg in den letzten sieben Partien in Bern. Und zum ersten Mal in dieser Serie gewann jenes Team, welches das erste Tor schoss. Den Siegtreffer für den ZSC erzielte Pius Suter 54,6 Sekunden vor Schluss nach einem Konter und Abpraller. Zuvor hatten die Berner zweimal einen Rückstand aufgeholt. Beim 2:2 traf Simon Moser (54.) im fünften …