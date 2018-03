Sport

Holdener fährt im Super-G von Crans-Montana aufs Podest – Weirather triumphiert



Super-G in Crans-Montana 1. Tina Weirather (LIE) 1:02.17 2. Anna Veith (AUT) +0.36 3. Wendy Holdener (SUI) +0.38 4. Michelle Gisin (SUI) +0.51 7. Lara Gut (SUI) +0.59 9. Joana Hählen (SUI) +0.77 13. Priska Nufer (SUI) +0.91 24. Jasmine Flury (SUI) +1.25

Holdener rast in Crans sensationell aufs Podest – Weirather überholt Gut im Kugelkampf

Wendy Holdener sorgt in Crans-Montana für die ganz grosse Überraschung. Mit Startnummer 31 fährt die Innerschweizerin hinter der Liechtensteinerin Tina Weirather und der Österreicherin Anna Veith auf Platz 3 und damit erstmals in ihrer Karriere auch im Super-G aufs Podium.

In den Kombinationen stellte Holdener ihre Qualitäten als Speedfahrerin schon oft unter Beweis, doch ihr neuester Coup im Wallis übertraf nun alle Erwartungen. Noch nie war die Slalom-Spezialistin in einem Super-G auch nur annähernd so gut klassiert. Ihr zuvor bestes Ergebnis in dieser Disziplin war Platz 19.

38 Hundertstel verliert die Schwyzerin auf die Siegerin, die ins Team von Swiss-Ski integrierte Liechtensteinerin Weirather, die zum Saisonauftakt in Lake Louise den ersten Super-G des Winters gewonnen hatte und somit zum zweiten Mal in dieser Saison siegreich bleibt.

Die Siegesfahrt von Weirather: Tutte dietro Tina Weirather! 😄✌



Successo nel Super-G della combinata di Crans-Montana, con il quarto posto della nostra Federica Brignone#EurosportSCI | https://t.co/yeuDfSfQxW pic.twitter.com/ZLqD4EoQFR — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 3. März 2018

Dank ihrem Erfolg übernimmt Weirather von Lara Gut die Führung in der Super-G-Wertung. Die Tessinerin muss sich – auch noch hinter der viertplatzierten Michelle Gisin – mit Rang 7 bescheiden, womit sie nun beim Finale in Are 46 Punkte auf Weirather wettmachen muss. Mit Joana Hählen (9.) schafft es auch noch eine vierte Schweizerin in die Top 10. (pre/sda)

Stand vor dem letzten Rennen: bild: screenshot srf

Ticker: 03.03.18: Super-G in Crans-Montana

