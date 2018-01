Sport

Ski

Die Abfahrt von Kitzbühel mit Beat Feuz im Liveticker



Abfahrt Kitzbühel 1. Thomas Dressen (GER), 1:56,15

2. Beat Feuz (SUI), +0,20

3. Hannes Reichelt (AUT), +0,41 5. Marc Gisin (SUI) +0,68

14. Mauro Caviezel (SUI), +1,81

26. Gilles Roulin (SUI), +2,76

39. Patrick Küng (SUI), +3,06

Out: Christof Innerhofer (ITA), Johan Clarey (FRA).

Bild: EPA/EPA

Thomas Dressen vermiest Beat Feuz das Double – Gisin fährt stark

Lange sieht es so aus, als könnte Beat Feuz nach dem Lauberhorn auch die Abfahrt von Kitzbühel gewinnen. Doch der deutsche Thomas Dressen vermiest die Siegesparty. Marc Gisin überzeugt ebenfalls.

Ein Deutscher schnappt Beat Feuz den Sieg im Abfahrtsklassiker in Kitzbühel weg. Thomas Dressen feiert ausgerechnet auf der Streif seinen ersten Weltcup-Sieg. Dressen, der die während seiner Fahrt verbesserten Bedingungen mit einer grandiosen Leistung perfekt nutzt, ist zwei Zehntel schneller als der Weltmeister. Das Podest komplettiert der Österreicher Hannes Reichelt.

Neben Feuz überzeugte aus dem Schweizer Team auch Marc Gisin. Der Obwaldner egaliserte als Fünfter sein Bestergebnis, das er vor zwei Jahren ebenfalls in Kitzbühel erreicht hatte. Ausgerechnet auf jenem Hang also, auf dem er im Januar 2015 schwer gestürzt war und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte.

Bild: AP/AP

Beim Interview mit dem Schweizer Fernsehen kann der Engelberger die Tränen über den emotionalen Erfolg nicht mehr zurückhalten.

Ganz überraschend kam der Erfolg von Dressen nicht. Ein erstes Mal auf sich aufmerksam gemacht hatte er Ende November, als er in der Abfahrt in Beaver Creek Dritter wurde. In Kitzbühel siegte er als erst zweiter Deutscher nach Josef Ferstl, der 1978, damals gemeinsam mit dem Österreicher Josef Walcher, und 1979 gewonnen hatte.

Der letzte Abfahrtssieg eines DSV-Fahrers liegt auch schon eine ganze Weile zurück. Max Rauffer hatte im Dezember 2004 in Val Gardena triumphiert. (abu/da)

Ticker: Kitzbühel, 20.01

Sajjad und Alishah, die zwei Skifahrer aus Afghanistan, die bei Olympia 2018 dabei sein wollen

