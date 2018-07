Sport

Champions League: Ronaldo schiesst Juventus Turin ab – Bayern schlagen Sevilla



Champions League, Viertelfinal, Hinspiele Juventus Turin – Real Madrid 0:3 (0:1) Sevilla – Bayern München 1:2 (1:1)

Bild: EPA/ANSA

Grosse Ronaldo-Show mit Traumtor: Real deklassiert Juve – Bayern schlagen Sevilla

Real Madrid steht mit einem Bein in den Halbfinals der Champions League. Der Titelverteidiger setzte sich im Viertelfinal-Hinspiel bei Juventus Turin dank zwei Treffern von Cristiano Ronaldo 3:0 durch. Bayern München siegte beim FC Sevilla 2:1.

Real erspielt sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions-League in Turin eine ideale Ausgangslage. Cristiano Ronaldo sei dank. Mit einem frühen Treffer (3.), einem Traumtor (64.) und einem Assist für Marcelo (72.) öffnete der Portugiese dem spanischen Rekordmeister nicht nur die Türen zum Champions-League-Halbfinal; er stellt einmal mehr unter Beweis, wie gern er sein Können auf höchster Bühne beweist.

Einfach geniessen: Die grosse Ronaldo-Show Video: streamable

In den letzten zehn Spielen in der Champions League ist dem 33-Jährigen immer mindestens ein Treffer geglückt, auch die nunmehr 16 Treffer aus ebendiesen zehn Spielen suchen seinesgleichen.

Doch der Rekord allein genügte Ronaldo gegen die Turiner nicht: Mit seinem zweiten Treffer sorgte er dafür, dass er nach Abschluss der Saison auch im Zusammenschnitt der Champions-League-Highlights einen prominenten Platz einnehmen wird.

Auf Ronaldos Fallrückzieher fand Juventus-Goalie Gianluigi Buffon keine Reaktion – versteinert musste er zusehen, wie der Ball entgegen seiner Laufrichtung im Tor landet. Die Turiner werden beklagen, dass sie in der ersten Halbzeit nach der frühen Führung der Madrilenen das Spiel kontrollierten – Tore brachten sie dennoch keine zustande.

Bayern siegen trotz Startschwierigkeiten

Auch Bayern München erspielte sich gegen den FC Sevilla dank einem Auswärtssieg eine gute Ausgangslage. Das 2:1 in Spanien musste sich der designierte Deutsche Meister aber im Gegensatz zu Real erdauern. Sevilla bot den Münchnern in fast allen Belangen mindestens Paroli, einzig in Sachen Chancenauswertung blieb der Rekordsieger der Europa League hinter den Deutschen zurück.

Nach einer halben Stunde brachte Pablo Sarabia das Heimteam in Führung, nachdem sie zuvor beste Gelegenheiten ungenutzt gelassen hatten. Der Ausgleich der Bayern fiel in eine Phase, in der Sevilla dem 2:0 näher war, als die Mannschaft von Jupp Heynckes dem Ausgleich. Jesus Navas lenkte sechs Minuten nach dem Führungstreffer einen Schuss von Franck Ribéry ins eigene Tor ab.

Auch beim 2:1 von Thiago Alcantara hatte der Franzose, dessen Zukunft bei Bayern München noch nicht geregelt ist, seine Füsse im Spiel. Seine Flanke fand den Kopf Thiagos, der eines seiner seltenen Kopfballtore erzielte.

Die Telegramme

Juventus Turin - Real Madrid 0:3 (0:1)

40'000 Zuschauer. - SR Cakir (TUR).

Tore: 3. Ronaldo 0:1. 64. Ronaldo 0:2. 72. Marcelo 0:3.

Juventus Turin: Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah (69. Mandzukic); Douglas Costa (69. Matuidi), Khedira (75. Cuadrado), Bentancur, Alex Sandro; Higuain, Dybala.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro; Modric (82. Kovacic), Kroos, Isco (75. Asensio); Benzema (59. Lucas Vazquez), Ronaldo.

Bemerkungen: Juventus Turin ohne Lichtsteiner (Ersatz), Bernardeschi (verletzt), Benatia und Pjanic (beide gesperrt), Real Madrid ohne Nacho (verletzt). 36. Lattenschuss Kroos. 66. Gelb-Rote Karte gegen Dybala.

Verwarnungen: 26. Bentancur (Foul/im Rückspiel gesperrt). 45. Dybala (Unsportlichkeit). 55. Ramos (Foul/im Rückspiel gesperrt). 88. Kovacic (Foul).

FC Sevilla - Bayern München 1:2 (1:1)

40'610 Zuschauer. - SR Orsato (ITA).

Tore: 32. Sarabia 1:0. 37. Navas (Eigentor) 1:1. 68. Thiago Alcantara 1:2.

FC Sevilla: Soria; Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Pizarro; Sarabia, Vazquez, Correa (78. Ramirez); Ben Yedder (80. Muriel).

Bayern München: Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Bernat (46. Rafinha); Javi Martinez; Müller, Vidal (36. James Rodriguez), Thiago, Ribéry (79. Robben); Lewandowski.

Bemerkungen: Sevilla ohne Mercado (verletzt) und Banega (gesperrt), Bayern ohne Alaba, Coman und Neuer (alle verletzt).

Verwarnungen: 13. Ribéry. 15. Correa (beide Unsportlichkeit). 34. Bernat. 85. Müller. 90. Pizarro (alle Foul). (abu/sda)

