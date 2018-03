NL-Playoffs: Liveticker der 3. Playoff-Partie zwischen Biel und Davos

Die idiotischen Anspielzeiten als Zeichen der gefährlichen Arroganz der Hockeymacher

Alle Partien beginnen nun um 20.15 Uhr. Es ist einer der dümmsten und gefährlichsten Entscheide unserer Hockeymacher. Es geht um viel mehr als nur eine halbe Stunde.

Wer will, kann es so sehen: das Klagen über die um eine halbe Stunde nach hinten verschobenen Anspielzeiten ist Gejammer auf allerhöchstem Niveau. Denn Hand aufs Herz: was ist eine halbe Stunde gemessen an der Ewigkeit?

Wer es boshaft mag, kann darauf hinweisen, welches Theater es einst um die Rückverschiebung der Anspielzeiten gegeben hat. Schon fast ist vergessen, dass einst die NLA-Spiele traditionell um 20.15 Uhr begonnen haben. Als nun der Spielbeginn in den 1970er-Jahren um eine …