Trump droht mit Raketen ++ Russen nehmen US-Zerstörer ins Visier ++ May bereit für Einsatz

US-Präsident Trump hat als Vergeltung für den mutmasslichen Giftgaseinsatz in Duma am Mittwoch in aller Deutlichkeit einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt. Die Raketen «werden kommen», schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Russland warnte ihn vor einem Angriff. Alle Seiten müssten Schritte unterlassen, die in Wirklichkeit «durch nichts gerechtfertigt» seien, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Den Ernst der Lage deutlich macht eine Warnung der Europäischen Agentur für …