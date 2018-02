Skistars von morgen, Teil 2: Das wurde aus unseren Juniorinnen-Weltmeisterinnen

Slalom-Bronze von Aline Danioth ist bislang die einzige Schweizer Frauen-Medaille an der Junioren-Ski-WM in Davos. Was wurde eigentlich aus den früheren Weltmeisterinnen? Die Mehrheit von ihnen startete durch.

1985 wird Pirmins Schwester Juniorinnen-Weltmeisterin in der Kombination; in Abfahrt, Riesenslalom und Silber gewinnt sie Silber. Im Weltcup feiert sie drei Abfahrts-Siege, steht insgesamt 17 Mal auf dem Podest. 1996 und 1997 wird Zurbriggen Vize-Weltmeisterin in der Abfahrt bzw. dem Super-G.

⬆️ Als Schwester des grössten Schweizer Skirennfahrers der Geschichte stand Heidi Zurbriggen zwangsläufig in Pirmins grossem Schatten. Doch auch sie war sehr erfolgreich.

In Alaska wird Zingre aus Gstaad 1989 …