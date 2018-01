Arsenal blamiert sich, aber Bordeaux ist noch peinlicher +++ Bayerns Losglück im DFB-Pokal

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Der PSG erreicht im französischen Cup das 1/16-Finale mühelos. Die Truppe von Unai Emery läuft in Bestbesetzung auf und lässt Rennes beim 6:1-Erfolg keine Chance. Schon zur Halbzeit steht es 4:0, wobei dieser vierte Treffer in Perfektion zeigt, wie die Hauptstädter, den Gegner dominierten. Die Treffer erzielten zweimal Mbappé, zweimal Neymar und zweimal Di Maria. (fox)

In Bordeaux spitzt sich die Lage nach der sechsten Niederlage in Folge zu. Die Girondins erlitten in den 1/32-Finals des …