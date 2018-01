Arcobello und Stalberg gesperrt +++ Rico Peter gestürzt und angeschlagen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Das aussichtsreichste Schweizer Viererbob-Team um Steuermann Rico Peter stürzte beim Weltcup in Altenberg im ersten Lauf und verpasste so den Finaldurchgang. Der 34-jährige Aargauer musste sich danach eine Platzwunde am Knie nähen lassen.

Schwerer erwischt haben könnte es eine Woche vor dem Heim-Weltcup in St. Moritz und einen Monat vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang den Anschieber Thomas Amrhein. Er unterzog sich am Sonntagabend wegen eines lädierten Schlüsselbeins einer …