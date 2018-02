11 Goals in einem Spiel! Malgin lanciert Torfestival in Florida

Die Pittsburgh Penguins erzielen bei den Florida Panthers fünf Tore und verlieren dennoch in der regulären Spielzeit. Matchwinner beim 6:5-Sieg der Panthers ist der Russe Jewgeni Dadonow mit drei Toren.

Am Ursprung des bunten Torfestivals in Sunrise bei Miami stand Denis Malgin, indem er in der 4. Minute das 1:0 für die Panthers durch Vincent Trocheck vorbereitete. Es war der achte Assistpunkt des Oltners in dieser Saison.Der 28-jährige russische Flügel Dadonow erzielte seine Saisontore …