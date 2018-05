Vom Fluch befreit! Jetzt wollen die Capitals Washington den 1. Titel seit 1991 schenken

Washington D.C. ist erlöst! Seit 20 Jahren hatte kein Sportteam aus der Hauptstadt mehr einen Conference-Final erreicht – geschweige denn den Titel geholt. Nun haben die Capitals den Bann gebrochen und träumen vom ganz grossen Coup.

Washington D.C. ist zwar die Hauptstadt der USA, in Sachen Sport hinkt man in der «Capital City» der Konkurrenz aber meilenweit hinterher. Denn auf der Stadt lastet der sogenannte «D.C. Sports Curse». Seit 1991, als die Redskins letztmals den Super Bowl gewannen, warten die Sport-Fans der sechstgrössten Metropolregion der USA auf einen Titel in den vier grossen Sportligen des Landes.

Fast noch schlimmer: Seit 1998 hat kein Team aus D.C. mehr einen Conference-Final (Playoff-Halbfinal) …