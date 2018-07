Sport

Die SCRJ Lakers sind zurück im Oberhaus – Kloten steigt nach 56 Jahren ab



Ligaqualifikation, Spiel 7 Kloten – Rapperswil-Jona 1:2 (0:1,0:0,1:0,0:1); Serie 3:4

Rapperswil-Jona ist zurück im Oberhaus – Kloten steigt nach 56 Jahren erstmals ab

Der EHC Kloten ist abgestiegen! 56 Jahre nach dem Aufstieg in die NLA am Grünen Tisch erfolgte die erste Relegation der Klubgeschichte. Die Rapperswil-Jona Lakers gewannen die «Belle» in Kloten mit 2:1 nach Verlängerung.

Die vor drei Jahren in die Swiss League (damals noch NLB) abgestiegenen Rapperswil-Jona Lakers vollendeten ihre Bilderbuch-Saison: Nach dem Cupsieg und dem Meistertitel in der Swiss League schafft das Team von Jeff Tomlinson auch die angestrebte Rückkehr in die höchste Schweizer Spielklasse.

Und Kloten half am Ende alles nichts mehr! Auch der zweite Trainerwechsel der Saison von Kevin Schläpfer zu André Rötheli zeitigte null Wirkung. Kloten beendete die Qualifikation auf dem letzten Platz, spielte eine himmeltraurige Abstiegsrunde, ergab sich im ersten Abstiegs-Playoff gegen Ambri-Piotta ohne Emotionen und verlor am Ende auch die Ligaqualifikation gegen die Rapperswil-Jona Lakers, obwohl in diesen Spielen vieles für die Zürcher Unterländer gelaufen war.

Wille und Zusammenhalt genügten im siebenten Spiel der Serie gegen die Rapperswil-Jona Lakers nicht mehr. Kloten schaufelte sich schon mit einem miserablen ersten Abschnitt ein Loch. Aus diesem kämpften sie sich nochmals hoch. 1:1 stand es nach 60 Minuten. Aber in der Verlängerung jubelten am Ende die Rapperswiler. Jan Mosimann erzielte in der 78. Minute das sieg- und aufstiegsbringende Goal. Auch ein letzter Challenge (wegen eines allfälligen Offside) brachte den Klotenern nichts mehr.

Zehn Minuten vorher hätte beinahe Kloten gejubelt. Dominik Egli erwischte den grandiosen Melvin Nyffeler (33 Paraden) zwischen den Schonern. Der Puck rutschte aber nur an den Pfosten.

Die Spieler verabschieden sich mit dem Handshake. An dieser Stelle auch eine Gratulation an den EHC Kloten, der sich tapfer geschlagen hat in der Ligaquali und die SCRJ Lakers maximal gefordert hat. Dazu war es auf und neben dem Eis eine faire Serie! — Rappi Live (@rappi_live) 25. April 2018

In der regulären Spielzeit boten sich beiden Teams die Chance zum Sieg. Die Rapperswil-Jona Lakers führten von der 12. bis zur 50. Minute mit 1:0. Sie vergaben zahlreiche Chancen, den Vorsprung auszubauen. Der EHC Kloten dagegen nahm die Partie ab dem zweiten Drittel in die Hand. Aber die Klotener waren extrem nervös. Die Hände zitterten. Timo Sallinen glich erst in der 50. Minute aus – auf auf äusserst glückhafte Art und Weise. Sallinen erwischte Rapperswils Goalie Melvin Nyffeler mit einem Drehschuss zwischen den Schonern. Nyffeler parierte in dieser Partie und in dieser Serie etliche viel schwierigere Schüsse.

Obwohl Kloten während 40 Minuten das bessere Team war (auch weil die Lakers nach dem ersten Abschnitt wieder zu passiv agierten), schmeichelte das 1:1 nach 60 Minuten dem Heimteam. Denn was sich das Team von André Rötheli in den ersten 20 Minuten erneut geleistet hatte, war ein Schlag ins Gesicht aller Klotener Fans. Vor vier Tagen schien Kloten nach einem äusserst glückhaften 4:3-Heimsieg nach Verlängerung – dem dritten Sieg hintereinander in der Ligaqualifikation – dem Klassenerhalt nahe. Am Montag in Rapperswil lastete der gesamte Druck auf den Lakers. Aber wie am Montag (2:12 Schüsse im ersten Drittel) starteten die Klotener miserabel in die Partie. Die Lakers kamen diesmal zu 16:4 Torschüssen – und zum ersten Goal. Wer derart schwach in eine «Belle» startet, der hat den Sieg nicht verdient.

Das Telegramm

Kloten - Rapperswil-Jona Lakers 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) n.V.7624 Zuschauer (ausverkauft). - SR Stricker/Wehrli, Fluri/Obwegeser.

Tore: 12. Frei 0:1. 50. Sallinen 1:1. 78. (77:10) Mosimann (Hügli) 1:2.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Kloten, 3mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers. - PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Knelsen.

Kloten: Boltshauser; Kellenberger, Back; Egli, Bäckman; Stoop, Ramholt; Harlacher; Bieber, Sallinen, Hollenstein; Praplan, Schlagenhauf, Abbott; Wetli, Trachsler, Bozon; Bader, Obrist, Leone; Staiger.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Gähler, Geyer; Sataric, Maier; Iglesias, Schmuckli; Gurtner; Murin, Knelsen, Frei; Profico, Ness, Casutt; Mosimann, Mason, Hügli; Primeau, Lindemann, Rizzello; Brem.

Bemerkungen: Kloten ohne Grassi, Lemm, Marchon, Santala, Weber (alle verletzt) und Poulin (überzähliger Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Aulin und Berger (beide verletzt). - Pfostenschüsse: Wetli (16.), Egli (68.). (rst/sda)

