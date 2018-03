SC Bern vs. ZSC Lions – die 4 denkwürdigsten Playoff-Serien zwischen den NL-Titanen

Bern gegen die ZSC Lions ist ein Klassiker im Schweizer Eishockey. Es überrascht kaum, dass sich die beiden Grossklubs der Liga in der Vergangenheit schon mehrere erinnerungswürdige Playoff-Serien geliefert haben. Ein Rückblick vor der neusten Episode des Duells.

Erstmals spielt der ZSC in den Playoffs eine Rolle, weil er in den Viertelfinals sensationell das «Grande Lugano» ausschaltet – dank dem übergewichtigen, mittlerweile verstorbenen Superstar Wladimir Krutow. Das kommt so überraschend, dass das Hallenstadion für den Halbfinal gegen Bern besetzt ist.

Der ZSC muss ausgerechnet in den Klotener Schluefweg ausweichen. Krutow geht die Puste aus, der ZSC bleibt chancenlos (0:3 Siege) und Bern wird anschliessend Meister.

Ein Jahr nach einem unüblich …