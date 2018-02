Wie Roger Federer auf den Tennisthron zurückkehrte

Nach fünf Jahren und 106 Tagen Unterbruch führt Roger Federer ab Montag wieder die Weltrangliste an

Nach einem 4:6, 6:1, 6:1 gegen den Holländer Robin Haase (30, ATP 42) steht Roger Federer beim ATP-500-Turnier in Rotterdam in den Halbfinals. Er löst damit am Montag Rafael Nadal an der Spitze der Weltrangliste ab. Mit 36 Jahren und 195 Tagen ist er die älteste Nummer 1 der Welt. Ein Rekord, den bisher Andre Agassi mit 33 Jahren und 131 Tagen innehatte. Für Federer beginnt am Montag die 303. Woche an der Spitze. Letztmals führte Federer am 4. November 2012 die Weltrangliste an. Was seither …