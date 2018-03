«Ä geile Siech ist er halt doch» – aber Dominique Aegerter fährt hinterher

Ein Fahrlehrer und das beste KTM-Material für Dominique Aegerter

Bereits beim ersten Grand Prix die erste Krisenmassnahme. Ab sofort arbeitet der spanische «Fahrlehrer» Alvaro Molina (mit dem gleichnamigen einstigen Schweizer Hockey-Kultgoalie nicht verwandt) für Dominique Aegerter. Der Spanier war zwischen 1996 und 2007 ein Hinterherfahrer in der 125er- und 250er-Klasse.



Die meisten Töffstars (auch Valentino Rossi) arbeiten mit Fahrlehrern (sog. Riding Coaches), die am Streckenrand stehen, TV-Aufnahmen analysieren, den Fahrern helfen, die Ideallinie, die Bremspunkte und die richtige Sitzposition auf dem Motorrad zu finden und als Gesprächspartner und Mentaltrainer auch das Selbstvertrauen stärken. Legendär war etwa der Brite Andy Ibbott, der als Fahrlehrer in Tom Lüthis Weltmeister-Saison 2005 eine wichtige Rolle spielte.



Manager Robert Siegrist zerstreut die Legende, KTM liefere «nur» letztjährige Maschinen und nicht die 2018er-Version. «Die Abänderungen für die 2018er Version sind völlig unerheblich und in erster Linie auf KTM-Werkspilot Brad Binder zugeschnitten. Wir bekommen von KTM alle technischen Neuerungen und wir haben auch die neue Verschalung bereits erhalten. Wir können sie nur hier in Katar nicht einsetzen, weil wir die Werbung noch nicht aufgeklebt haben.» (kza)