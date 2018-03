Hischiers Devils erleiden bittere Pleite – Malgin bei Kantersieg ohne Glück

Bern, Lugano und die ZSC Lions im Halbfinal – Biel fehlt noch ein Sieg

Nach 28 Jahren steht der EHC Biel wieder einmal vor dem Halbfinal-Einzug – nach dem dritten Sieg gegen Davos fehlt nur noch ein Erfolg dazu. Die anderen drei Halbfinalisten stehen bereits fest: Meister Bern, der HC Lugano und die ZSC Lions.

– Der SC Bern reagiert in der Serie gegen Genève-Servette auf die Niederlage in Genf und zieht mit einem letztlich klaren 5:2-Erfolg und 4:1 Siegen in die Halbfinals ein. Im ersten Heimspiel hatte der SCB die Entscheidung bereits im ersten Abschnitt herbeigeführt, im zweiten Heimspiel im zweiten Drittel und im dritten Heimspiel schliesslich in den letzten 20 Minuten. Mark Arcobello (42.) und in doppelter Überzahl Gaëtan Haas (44.) sorgten mit ihren …