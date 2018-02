Sport

NHL: Roman Josi mit fünf Assists der Star des Abends – Hischier siegt bei Crosby



NHL in der Nacht auf Mittwoch Winnipeg – Nashville (mit Josi/5 Assists, Weber/1 Assist und Fiala) 5:6 Pittsburgh – New Jersey (mit Hischier, ohne Müller) 2:3 Minnesota (mit Niederreiter) – St.Louis 8:3 Edmonton – San Jose (mit Meier/1 Tor) 2:5 Las Vegas (mit Sbisa) – Los Angeles 1:4 Florida (ohne Malgin) – Toronto 3:2 n.V. Dallas – Calgary 2:0 Washington – Ottawa 3:2 Boston – Carolina 4:3 n.V.

Bild: AP/The Canadian Press

Josi mit fünf Assists der Star des Abends – Hischier siegt bei Crosby

Was für ein Abend von Roman Josi! Der Captain der Nashville Predators glänzt beim 6:5-Sieg in Winnipeg mit fünf Assists. Damit stellt Josi den Franchise-Rekord ein. Der Berner gab auch den Pass zum Siegtor eine Minute vor dem Ende durch Ryan Hartman – einen Spieler, den Nashville erst tags zuvor aus Chicago geholt hatte. Kein schlechtes Debüt …

Beim einzigen Tor, beim dem Josi seinen Stock nicht im Spiel hatte, gab ein anderer Schweizer den entscheidenden Pass: Yannick Weber. Es war sein dritter Assist in dieser Saison. Kevin Fiala konnte sich beim fünften Predators-Sieg in Folge nicht in die Skorerliste eintragen.

Nashville führt die Central Division nach dem Erfolg im Spitzenspiel mit vier Punkten Vorsprung auf Winnipeg an. Dahinter folgen die Minnesota Wild. Sie feierten gegen St.Louis einen Kantersieg – doch Nino Niederreiter konnte beim 8:3-Erfolg keinen Skorerpunkt beisteuern.

Mit Nico Hischier feierte auch der Nummer-1-Draft aus dem Wallis einen Sieg. Die New Jersey Devils gewannen 3:2 bei den Pittsburgh Penguins. Es war ein wichtiger Erfolg: Denn damit schlossen die Devils in der Metropolitan Division bis auf zwei Punkte zu Pittsburgh auf, das auf Rang 3 und damit auf einem Playoff-Platz liegt. Falls der direkte Einzug nicht klappt, steht New Jersey aber auch im Rennen um eine Wild Card gut da.

Bereits sein 16. Saisontor schoss Timo Meier. Der Stürmer erzielte beim 5:2-Heimsieg seiner San Jose Sharks gegen die Edmonton Oilers das zwischenzeitliche 3:1. (ram)

Josi wieder Schweizer Topskorer: tabelle: nhl

Meilensteine aus 100 Jahren NHL

