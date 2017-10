Sport

NHL: Sven Bärtschis grosse Show für Vancouver mit zwei Toren und einem Assist.



NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung Vancouver (mit Bärtschi/2Tore, 1Assist) – Washington 6:2 Boston – San Jose (mit Meier) 2:1 Florida (mit Malgin) – Anaheim (mit Berra) 8:3

Minnesota (ohne Niederreiter) – NY Islander 6:4



Zwei Tore und ein Hammer-Assist – die grosse Bärtschi-Show bei Vancouvers Kantersieg

Sven Bärtschi gelingt beim 6:2-Heimsieg der Vancouver Canucks gegen die Washington Capitals eine Traumpartie. Der 25-Jährige schiesst zwei Tore und gibt einen Assist.

Beim 2:0 zeigt Sven Bärtschi seine ganze Klasse als Assistgeber. Der Schweizer legt einen Abpraller zwischen den Beinen ab auf Teamkollege Bo Horvat, der nur noch einzuschieben braucht.

Zur Spielmitte ist Bärtschi selbst erfolgreich, der Schweizer erzielt auf kuriose Art und Weise mit dem Schlittschuh das 4:0.

Seinen guten Instinkt beweist Bärtschi auch in der 51. Minute, als er die freiliegende Scheibe zum 6:1 in die Maschen spediert.

Dem Berner waren bereits vor wenigen Tagen beim 4:1-Sieg gegen Detroit zwei Treffer gelungen. Heute wurde er dank seinen drei Skorerpunkten zum «First Star of the Game» gewählt. Bärtschi hat ausserdem die Marke von 100 Skorerpunkten in der NHL überschritten. Er steht bei 47 Toren und 54 Assists.

Torreiche Spiele gab es auch für andere Schweizer. Malgin und die Florida Panthers gewannen zuhause 8:3 gegen Berra und die Anaheim Ducks. Obwohl die Panthers einen hohen Sieg feierten, stand Malgin bei keinem der acht Treffer auf dem Eis und beendete die Partie mit einer Minus-2-Bilanz.

Auf der Gegenseite kam Goalie Berra zu seinem zweiten Saisoneinsatz. Im Schlussdrittel kassierte er zwei Treffer bei fünf Schüssen auf sein Tor.

Die Minnesota Wild, die immer noch ohne den verletzten Nino Niederreiter spielen, setzten sich 6:4 gegen die New York Islanders durch.

Wenig Tore gab es bei der 1:2-Niederlage der San Jose Sharks mit Timo Meier, der ohne Skorerpunkt blieb, gegen die Boston Bruins.

Die Skorer-Übersicht der Schweizer

Schweizer Meilensteine in der NHL

