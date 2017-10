Nashville verliert, weil Fiala danebenhaut – Denis Malgin geht beim Saison-Debüt unter

Viva Las Vegas! 5 Punkte, die den verblüffenden Erfolg der Golden Knights erklären

Sieben Siege aus acht Spielen! Noch nie ist ein neues Team so gut in seine erste NHL-Saison gestartet wie die Vegas Golden Knights. Doch was steckt hinter dem überraschenden Auftakt? Und wird der Erfolg die ganze Saison bleiben?

«Die Vegas Golden Knights werden schlecht sein. Vielleicht sogar historisch schlecht», hiess es vor der Saison in gewissen Vorschauen. General Manager George McPhee stellte beim Expansion Draft nicht das bestmögliche Team zusammen, sondern schien darauf bedacht, möglichst viele Draft-Picks für die nächsten Jahre zu kriegen. Tatsächlich musste man damit rechnen, dass die neue Franchise den Colorado Avalanche den Titel um das schlechteste Team der Liga streitig macht.

Doch es läuft bislang ganz …