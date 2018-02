Sport

NHL

Er haut den Puck gleich zweimal rein! Kevin Fiala ballert die Predators zum Sieg



NHL-Resultate vom Samstag Nashville (mit Josi,Fiala,Weber) – NY Rangers 5:2 New Jersey (mit Hischier,Müller) – Pittsburgh 3:1 Winnipeg – Colorado (ohne Andrighetto) 3:0 Florida (mit Malgin) – Detroit 3:2 NY Islanders – Columbus (mit Kukan) 4:3 Dallas – Minnesota (mit Niederreiter) 6:1 Vancouver (mit Bärtschi) – Tampa Bay 2:4 Montreal – Anaheim (mit Berra/ab 11.) 5:2

Bild: AP/AP

Kevin Fiala zeigt sich bei den Nashville Predators in Skorerlaune. Mit zwei Treffern führt er die Predators zum 5:2-Sieg über die New York Rangers.

Fiala erzielte gegen die Rangers seine Saisontore 14 und 15. In der 18. Minute erzielte Fiala nach einem Abspielfehler im Aufbau der New Yorker den Treffer zum 2:0, rund zwei Minuten vor Spielende stellte der Schweizer Flügel der Predators mit seinem Schuss ins leere Tor den 5:2-Schlussstand sicher.

Bei seinem zweiten Treffer des Abends profitierte Fiala von einem missglückten Abschluss seines Teamkollegen und Landsmann Roman Josi. Der Verteidiger traf aus guter Position lediglich den Pfosten und diente damit ungewollt als Vorlagengeber. Fiala konnte sich indes zum zweiten Mal in dieser Saison als Doppel-Torschütze feiern lassen.

Nico Hischier und Mirco Müller kamen mit den New Jersey Devils zu einem wichtigen Sieg. Dank dem 3:1 gegen die Pittsburgh Penguins übernahmen die Devils zu Lasten des Gegners in der Metropolitan Division den zweiten Platz. Zudem war es der erste Sieg der Devils gegen Pittsburgh seit März 2016. Der 32-jährige Kanadier Travis Zajac glänzte gegen Pittsburgh als Doppel-Torschütze. Müller und Hischier blieben beim Sieg ohne Torbeteiligung.

Goalie Reto Berra kommt bei den Anaheim Ducks zu seinem fünften Einsatz in der laufenden NHL-Saison. Der Zürcher wird beim 2:5 der Ducks in Montreal in der 11. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt. Der 31-jährige Schweizer Keeper ersetzte Ryan Miller, der nach drei Gegentoren aus sieben Schüssen seinen Kasten räumen musste. Berra, der sein letztes NHL-Spiel am 20. November bestritten hatte, kam auf 20 Paraden bei noch 22 Torschüssen der Gastgeber.

Die Schweizer NHL-Skorer:

(amü/sda)

NHL-Stars, die schon in der Schweiz spielten

