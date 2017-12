Sport

NHL

Fiala für einmal mit Ladehemmung, dafür schlenzt Andrighetto den Puck ins Netz



NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung Arizona – Colorado (mit Andrighetto, 1 Tor) 2:6 Florida (mit Malgin) – Ottawa 1:0 New Jersey (mit Hischier) – Chicago 4:1 Nashville (mit Josi, Weber, Fiala) – Dallas 3:4

San Jose (mit Meier) – Los Angeles 2:0

Bild: AP/AP

Fiala für einmal mit Ladehemmung, dafür schlenzt Andrighetto den Puck ins Netz

In der NHL siegen in der Nacht auf Sonntag die Mehrzahl der Teams mit Schweizer Spielern. Sven Andrighetto gelingt für Colorado Avalanche das sechste Saisontor.

Das Team mit Andrighetto gewann bei den Arizona Coyotes mit 6:2. Andrighetto steuerte das 5:2 in Überzahl zum Erfolg bei. Der Dübendorfer hält nach 34 Saisonspielen bei 17 Skorerpunkten. Colorado traf dreimal im Powerplay, kassierte aber auch beide Gegentore in Überzahl.

Derek Stepan erzielte beide Shorthander für die Gastgeber. Colorado war innerhalb von 3:46 Minuten des Mitteldrittels vorentscheidend auf 4:0 davon gezogen.

Die Florida Panthers mit Denis Malgin feierten mit einem 1:0-Heimsieg gegen die Ottawa Senators den dritten Erfolg in Serie. Jonathan Huberdeau (22.) erzielte das Siegtor. Goalie James Reimer benötigte 38 Paraden für den Shutout.

Die New Jersey Devils mit Nico Hischier setzten sich daheim gegen die Chicago Blackhawks mit 4:1 durch und errangen dadurch den vierten Sieg in Folge. Hischier stand gut 16 Minuten auf dem Eis, Verteidiger Mirco Müller ist bei New Jersey immer noch verletzt. Ambris früherer Goalie Corey Schneider imponierte für die Devils mit 39 Paraden.

Bild: AP/FR170793 AP

Die Nashville Predators mit Roman Josi, Yannick Weber und Kevin Fiala verloren bei den Dallas Stars mit 3:4 nach Penaltyschiessen. Kevin Fiala, mit 26 Punkten der beste Schweizer NHL-Skorer, ging nach neun Spielen in Serie mit mindestens einem Punkt für einmal leer aus. Der St.Galler scheiterte zudem im Penaltyschiessen.

Der Russe Alexander Radulow und der frühere Bieler Tyler Seguin waren für Dallas im Penaltyschiessen erfolgreich. Alle drei Schweizer von Nashville verliessen das Eis mit einer Minus-1-Bilanz, wobei Josi fünf Torschüsse verzeichnete und mit über 25 Minuten am zweitlängsten von allen Spielern der Partie auf dem Eis stand.

Die San Jose Sharks mit Timo Meier gewannen das Heimspiel gegen die Los Angeles Kings mit 2:0. Goalie Martin Jones realisierte mit 28 Paraden den dritten Shutout in der laufenden Saison.

Der am Fuss verletzte Nino Niederreiter verpasste wie erwartet das Auswärtsspiel von Minnesota Wild bei Tampa Bay Lightning. Tampa gewann die Partie mit 3:0. Ebenfalls mit 3:0 triumphierten die Vegas Golden Knights im Heimspiel gegen die Washington Capitals.

Auch in dieser Partie fehlte mit Vegas-Verteidiger Luca Sbisa ein Schweizer verletzungsbedingt. Ebenso weiterhin verletzt abwesend ist Sven Bärtschi bei den Vancouver Canucks, die ihr Heimspiel gegen die St.Louis Blues mit 1:3 verloren.

Schweizer Meilensteine in der NHL

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo