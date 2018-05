Luca Sbisa feiert ein gelungenes Comeback – die Golden Knights schlagen San José

Reto Berra und Leonardo Genoni – das getrennte Schweizer Goalie-Duo

Leonardo Genoni und Reto Berra bilden an der WM in Dänemark das Schweizer Goalie-Duo. Ihre Karrieren verliefen lange Zeit parallel. Seit ihrer Trennung 2009 in Davos kreuzen sich ihre Wege nur noch im Nationalteam.

Zusammen spielten sie für den Nachwuchs der ZSC Lions, zusammen wechselten sie 2007 nach Davos. Zwei Jahre danach gingen die Keeper, die beide Jahrgang 1987 haben, getrennte Wege. Während Genoni unter Arno Del Curto zur Nummer 1 im HCD-Tor wurde, wechselte Berra nach Biel und später nach Nordamerika. Nur im Nationalteam spielten sie noch zusammen. In Kopenhagen bestreiten sie nach 2014 in Minsk und 2015 in Prag ihre dritte gemeinsame WM als Nummern 1 und 2.

Dass Genoni nach den …