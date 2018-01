Sport

Was für ein Comeback! Niederreiter glänzt mit seinem zweiten Hattrick



NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung Minnesota (mit Niederreiter/3 Tore) – Buffalo 6:2 Dallas – New Jersey (mit Hischier/1 Assist) 4:3 St.Louis – Las Vegas (ohne Sbisa) 2:1 Toronto – San Jose (mit Meier/1 Assist) 3:2 Colorado (ohne Andrighetto) – Columbus 2:0 Arizona – Nashville (mit Fiala, Weber, Josi) 3:2 n.V.

Nino Niederreiter traf nach überstandener Knöchel-Verletzung zum 1:0, 3:0 und 4:0. Der Flügelstürmer brauchte lediglich 25 Minuten für seinen zweiten Hattrick in seiner NHL-Karriere. Dies alles unter den Augen seiner Eltern, die sich das Spiel im Xcel Energy Center in St.Paul anschauten. «Es ist immer toll, sie hier zu haben», meinte Niederreiter nach dem Spiel. Der 25-Jährige wurde logischerweise zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet.

Im November 2014 waren Niederreiter ebenfalls gegen Buffalo bereits drei Tore in einem Spiel gelungen. Der Churer ist bis heute der einzige in der Schweiz geborene Hattrick-Torschütze in der besten Eishockey-Liga der Welt.

Ansonsten trugen sich in der Nacht auf Freitag in der NHL keine weiteren Schweizer in die Torschützenliste ein. Nico Hischier verlor mit den New Jersey Devils bei den Dallas Stars 3:4. Der Walliser Nummer-1-Draft liess sich immerhin einen Assist gutschreiben. Dies gelang auch Timo Meier bei der 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen der San Jose Sharks in Toronto.

Auch Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber sicherten sich mit Nashville einen Punkt. Die 2:3-Auswärtsniederlage nach Verlängerung gegen die Arizona Coyotes, aktuell das schlechteste Team der NHL, war für den letztjährigen Stanley-Cup-Finalist allerdings eine grosse Enttäuschung.

Für die Vegas Golden Knights endete nach acht Siegen in Folge eine lange Serie. Das auf diese Saison neu gegründete NHL-Team, das erneut ohne den verletzten Luca Sbisa antrat, unterlag den St.Louis Blues auswärts 1:2. (fox/sda)

