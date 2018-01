Wahre Arroganz, ein irregulärer Check und eine verhängnisvolle Tigers-Affäre

Ein tapferes Langnau verliert in Bern das Spiel in der Verlängerung (2:3) und seinen Topskorer. Es ist die fünfte Niederlage in Serie. Dabei spielt der Verlust von Ville Koistinen eine wichtige Rolle. Es steckt eine Frau dahinter.

Es ist sozusagen «the Clash of the Titans». Nach exakt 19:41 Minuten erwischt SCB-Topskorer Mark Arcobello Langnaus Topskorer Antti Erkinjuntti mit einem fürchterlichen Check. Der Langnauer wird an der Schulter verletzt und verschwindet in der Kabine wie ein flügellahmer Adler. Das Derby ist für ihn zu Ende.

Der SCB-Leitwolf wird unter die Dusche geschickt. Gross ist die Empörung in der grössten Arena Europas. Doch der Entscheid der Schiedsrichter ist hundertprozentig korrekt. Antti Erkinjuntti …