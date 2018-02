Sport

11 Goals in einem Spiel! Malgin lanciert Torfestival in Florida



NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung Florida (mit Malgin/1 Assist) – Pittsburgh 6:5 New Jersey (mit Hischier) – New York 2:1

Die Pittsburgh Penguins erzielen bei den Florida Panthers fünf Tore und verlieren dennoch in der regulären Spielzeit. Matchwinner beim 6:5-Sieg der Panthers ist der Russe Jewgeni Dadonow mit drei Toren.

Am Ursprung des bunten Torfestivals in Sunrise bei Miami stand Denis Malgin, indem er in der 4. Minute das 1:0 für die Panthers durch Vincent Trocheck vorbereitete. Es war der achte Assistpunkt des Oltners in dieser Saison. Zu Beginn des letzten Drittels fiel Malgin dann allerdings aus. Allzu schlimm sollte die Beinverletzung des 21-Jährigen jedoch nicht sein, wie sein Trainer Bob Boughner nach dem Spiel sagte. Man schaue «von Tag zu Tag», so Boughner.

Der 28-jährige russische Flügel Dadonow erzielte seine Saisontore Nummern 16 bis 18 zum 2:1, zum 5:3 und schliesslich zum entscheidenden 6:5 knapp zwei Minuten vor Schluss. Auf der Gegenseite traf Dadonows berühmterer Landsmann Jewgeni Malkin zweimal.

Die New Jersey Devils, mit Nico Hischier und ohne Mirco Müller spielend, lagen bis weit ins letzte Drittel hinein gegen die New York Islanders 0:1 zurück. Danach wendete Kyle Palmieri den Match mit zwei Toren innerhalb von zweieinhalb Minuten zum 2:1-Sieg. (amü/sda)

