Sport

National League

Playoff-Halbfinal EHC Biel - HC Lugano: Luca Cunti weiss Rat



Bild: TI-PRESS

Luganos Luca Cunti weiss genau, was getan werden muss, damit Biel noch einbricht

Der EHC Biel überrascht auch in den Halbfinals weiter. Die Seeländer führen nach dem 2:1-Auswärtssieg in Lugano in der Serie mit 2:0. «0:2 bedeutet aber noch gar nichts», meint Luganos Luca Cunti.

Wirklich nicht? Cunti: «Nein, wirklich nicht. Wenn wir so weiterspielen wie am Donnerstag im Schlussdrittel, dann werden die Bieler schon einbrechen und wir die Serie noch kehren.» Warum aber gewann Lugano keines der ersten beiden Spiele? Cunti: «Eigentlich machten wir nicht viel falsch. Uns unterlaufen aber noch zu viele Fehler. Wir schenken ihnen für meinen Geschmack zu viele Chancen. Das müssen wir ändern.»

Bild: KEYSTONE

Die Bieler sehen die Ausgangslage natürlich anders: «Ein Break in Lugano ist eine grandiose Sache», sagte Jan Neuenschwander vom EHCB. «Jetzt müssen wir uns bis am Samstag gut erholen und dann gleich den dritten Sieg einfahren.»

Der EHC Biel überzeugte insbesondere mit mentaler Stärke in den ersten Halbfinals. Die Seeländer lagen in beiden Partien am Anfang zurück, kämpften sich aber zurück.

Umfrage Biel oder Lugano – wer zieht in den Playoff-Final 2018 ein? EHC Biel

HC Lugano

Abstimmen 2 Votes zu: Biel oder Lugano – wer zieht in den Playoff-Final 2018 ein? 0% EHC Biel

0% HC Lugano

Neuenschwander: «Lugano versuchte, uns zu provozieren. Sie begannen die Partie enorm aggressiv. Aber wir blieben ruhig. Und wir wissen mittlerweile, dass wir auch nach Rückständen in Spiele zurückfinden. Wir wissen, dass wir das können. Aber wir wollen das Glück nicht jedes Mal herausfordern. Mit wäre es lieber, wenn wir am Samstag ausnahmsweise mal in Führung gehen.»

Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart

Das Büro steht Kopf, wir sind im Playoff-Fieber Video: Angelina Graf

Das könnte dich auch interessieren: Siehst du es auch? Diese 23 Dinge mit Gesicht werden dich vermutlich paranoid machen Saudis in der Klemme: Gericht lässt Klage von 9/11-Opfern zu In diesen 6 Regionen sind Spaniens Separatisten am stärksten Wenn ein Gruppenfoto mehr sagt als 10'000 Politiker-Worte

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo