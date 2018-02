Sport

Olympia: Das wurde aus Yulia Lipnitskaya, dem Gesicht der Spiele von Sotschi



Bild: AP Pool

Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi

Yulia Lipnitskaya war einer der Stars der Olympischen Spiele von Sotschi. Mit 15 Jahren führte sie Russland zu Gold im Eiskunstlauf-Teamwettkampf. Vier Jahre später ist sie zurückgetreten.

Es war ein erster Höhepunkt einer vielversprechenden und höchstwahrscheinlich glanzvollen Karriere. Am 27. Februar 2014 zauberte die 15 Jahre junge Yulia Lipnitskaya eine unglaubliche Kür auf die Fläche im Eisberg-Eislaufpalast von Sotschi. Gemeinsam mit Superstar Evgeni Plushenko führte sie Russland zur Goldmedaille im Teamwettbewerb.

Russland war stolz auf seinen neuen Star. Ja, sie wurde gar zum «Gesicht von Sotschi» erkoren. Plushenko sagte: «Yulia ist eine kleine Legende. Sie hebt das russische Eiskunstlaufen in neue Sphären.» Selbst Wladimir Putin gab sich zufrieden. Der russische Präsident lobte Lipnitskaya explizit und höchstpersönlich. Sie erhielt – wie alle russischen Medaillengewinner in Sotschi – ein Auto geschenkt. Aufgrund ihres jungen Alters kam das Geschenk mit einem Chauffeur.

FOTO: Vladimir Putin felicitó a Yulia Lipnitskaya, de 15 años, quien ayudó a ganar el primero oro de Rusia (Reuters) pic.twitter.com/T5DovtYUTY — CANCHA (@reformacancha) 9. Februar 2014

Doch mit dem grossen Erfolg stieg auch der Druck. Ein Druck, dem die junge Eiskunstläuferin nicht standhielt. Nach Sotschi folgten enttäuschende Ergebnisse. Darüber hinaus musste Lipnitskaya sich auch noch mit Hüft- und Rückenverletzungen herumschlagen.

Bild: EPA

«Eine Weiterführung meiner Karriere war unrealistisch.»

Schon kurz nach ihrem Olympia-Triumph hatte sich die Russin über «konstanten Stress» beklagt. Es sei extrem schwer die Erwartungen des Publikums, aber auch die eigenen zu erfüllen. Die Olympiasiegerin galt als äusserst ehrgeizig. Zweite Ränge empfand sie als Niederlagen.

Im April 2017 reichte sie beim russischen Verband den Rücktritt ein. Die schockierende Nachricht: Lipnitskaya begibt sich wegen Magersucht in klinische Behandlung. «Ich habe lange, mehrere Monate, über diesen Schritt nachgedacht. Eine Weiterführung meiner Karriere war einfach unrealistisch», sagt die Russin im Interview mit einer russischen News-Plattform.

Nach Angaben ihrer Mutter hat sich die junge Sportlerin in gesundheitsgefährdende Gewichtsregionen gehungert. An Spitzensport war nicht mehr zu denken.

Logischerweise war das nicht das Ende einer Karriere, wie sie es sich erträumt hat: «Ich hatte noch viele Ziele, wollte mich weiter verbessern. Aber meine Gesundheit hat das nicht zugelassen.»

Ein Beitrag geteilt von Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) am Nov 9, 2016 um 10:34 PST

Lipnitskaya sagt, der Erfolg von Sotschi habe sie dennoch auch stark gemacht. «Ich war eine extrem introvertierte Person. Nach den Olympischen Spielen 2014 musste ich mich zwangsläufig anpassen.» Seither könne sie viel einfacher und offener mit Menschen sprechen.

«Die Ungewissheit war das Schlimmste.»

Unter anderem auch deshalb bereut sie es, dass sie die Öffentlichkeit nicht früher über ihren Zustand informiert hat. Sie habe noch lange Wettkämpfe bestritten, obwohl die Krankheit bereits die Kontrolle übernommen hatte. «Magersucht ist eine Krankheit des 21. Jahrhunderts und leider weit verbreitet. Dennoch hatte ich damals das Gefühl, dass es stigmatisiert würde.»

Lipnitskaya sei während ihrer Zeit in der Klinik in Israel komplett von der Umwelt abgeschnitten gewesen – ohne Telefon, mit ein paar wenigen Menschen, die Russisch oder Englisch sprachen. Nur sie, die Heldin einer Nation und der lähmende Gedanke an eine Zukunft nach dem Spitzensport: «Die Ungewissheit war das Schlimmste. Ich hatte keine Ahnung, was nach der Klinik auf mich warten wird.»

Ein Beitrag geteilt von Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) am Feb 5, 2018 um 12:07 PST

Mittlerweile scheint es dem «Gesicht von Sotschi» aber wieder etwas besser zu gehen. Ihre Aktivität auf Social Media hat wieder zugenommen. Und die heute 19-Jährige hat auch Pläne für die Zukunft: «Ich würde gerne Sportmanagement studieren.»

Nord- und Südkorea vereint im Eishockey 38s Nord- und Südkorea vereint im Eishockey Video: srf

So sieht Pyeongchang wenige Tage vor dem Olympia-Start aus

