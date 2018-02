Sport

Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du?

Hast du dir schon einmal überlegt, in welcher Winter-Disziplin du ein ernstzunehmender Olympia-Kandidat wärst? Wir zeigen dir, zu wem dein Körper am besten passt – und wer ganz und gar nicht dein «Typ» ist.

170 Sportler schickt die Schweiz an die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang – so viele wie noch nie zuvor. Nebst Olympia-Stars wie Lara Gut und Simon Ammann sind darunter auch Athleten, die dir wohl weniger bekannt sind, obwohl du mit ihnen möglicherweise deutlich mehr Gemeinsamkeiten teilst.

Welcher Schweizer Olympionike dir am ähnlichsten ist, kannst du jetzt ganz easy herausfinden. Gib im Formular deine Daten an und schon wird dir angezeigt, wer am besten zu dir passt – und wer nicht.

Zur Methodik Die Angaben zu den Athleten stammen von Swiss Olympic, inspirieren liessen wir uns von der BBC. Bei der Berechnung werden nur Athleten des eigenen Geschlechts miteinbezogen. Aus Alters-, Gewichts- und Grössendifferenz wird jeweils ein Übereinstimmungswert in Prozent berechnet. Der Durchschnitt dieser drei Werte bestimmt die Rangierung.

Wie gross bist du? Wie schwer bist du? Wann bist du geboren? Männlich Weiblich

Nord- und Südkorea vereint im Eishockey 38s Nord- und Südkorea vereint im Eishockey Video: srf

So sieht Pyeongchang wenige Tage vor dem Olympia-Start aus

