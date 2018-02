Ein fabelhafter Coup! Die Schweizer Curler fegen Topfavorit Kanada vom Eis

Sport

In ihrem sechsten Spiel des Olympia-Turniers ist den Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz ein fabelhafter Coup gelungen. Die Genfer besiegten den Turnierfavoriten Kanada um den zweifachen Weltmeister Kevin Koe 8:6.

Nach den anfänglichen Niederlagen gegen Grossbritannien und Aussenseiter Italien haben Valentin Tanner, Peter De Cruz, Claudio Pätz und Benoît Schwarz nun vier Siege aneinandergereiht. Sie sind auf gutem Weg, in die Halbfinals vorzustossen.

Die Schweizer verwerteten im Match gegen Kanada ein Viererhaus, das ihnen im 1. End dank einem famosen letzten Stein der Nummer 4 Benoît Schwarz gelungen war. Die Kanadier holten danach auf, konnten die Hypothek bis zuletzt jedoch nicht tilgen. Während des 10. Ends kapitulierten sie.

Ein äusserst seltener Sieg

Auch im drittletzten Match der Round Robin werden die Schweizer eine schwierige Aufgabe zu lösen haben. Sie treffen auf Schweden um Skip Niklas Edin, den zweiten grossen Favoriten des Turniers nebst Kanada.

Siege eines Schweizer Männerteams gegen Kanada an Olympischen Spielen sind selten. Seit der Aufnahme des modernen Indoor-Curlings ins Olympia-Programm 1998 ist der Erfolg der Genfer erst der dritte solche. Im Final 1998 in Nagano triumphierte Patrick Hürlimanns Lausanner Team gegen die Kanadier um Mike Harris. Und die Adelbodner um Skip Sven Michel siegten 2014 in Sotschi in der Round Robin gegen die von Brad Jacobs angeführten nachmaligen Olympiasieger. (sda)

