Slopestyle-Stars Höfflin und Gremaud frenetisch empfangen



Slopestyle-Stars nach Party-Nacht frenetisch in Zürich empfangen

Mit rund einer halben Stunde Verspätung landete am Mittwochabend um 20.47 Uhr der Flug LX1583 von Wien kommend in Kloten. Die prominentesten Passagiere an Bord waren die zwei Schweizer Medaillengewinnerinnen Sarah Höfflin und Mathilde Gremaud.

Die Ski-Freestylerinnen, die am vergangenen Samstag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Slopestyle sensationell Gold und Silber gewonnen haben, wurden von Fans und Bekannten frenetisch empfangen. Etwas müde seien sie schon, denn sie hätten nach dem Wettkampf so richtig «Party zelebriert» und kaum mehr als fünf Stunden geschlafen.

Bereits am Samstag waren mit Beat Feuz (Silber im Super-G, Bronze in der Abfahrt) und Martin Rios (Silber im Mixed-Curling) die ersten Schweizer Medaillengewinner aus Südkorea zurückgereist. (sda)

