Jeder ein Sieger – Dario Cologna gratuliert dem Tonga-Turbo Pita Taufatofua



bild: srf

Jeder ein Sieger – Cologna gratuliert dem Tonga-Turbo Taufatofua

Der vierte Olympiasieg von Dario Cologna ist die grosse Geschichte des Tages. Beim Rennen über 15 km Skating stehen aber auch die Langlauf-Exoten im Fokus. Einer ganz besonders: Pita Taufatofua von der Pazifik-Insel Tonga.

119 Läufer treten an, 116 beenden das Rennen über 15 Kilometer. Der Schweizer Dario Cologna als Erster und Pita Taufatofua aus Tonga nicht als Letzter.

«Das war eine Stunde Schmerz. Ich habe unterwegs die ganze Zeit nur gedacht: ‹Was habe ich mir da bloss angetan?›»

Dank einer cleveren Einteilung des Rennens läuft der Quereinsteiger, der erst vor zwei Jahren das erste Mal in seinem Leben Schnee sah, auf Rang 114. Und damit lässt er zwei Gegner, die das Ziel ebenfalls erreichen, hinter sich.

The Tongan skier is here! pic.twitter.com/C8dEZhdYwE — SI Extra Mustard (@SI_ExtraMustard) 16. Februar 2018

«Ins Ziel kommen, bevor sie das Licht ausmachen und nicht in einen Baum fahren.» Das nahm sich Taufatofua bescheiden vor. Beides gelingt ihm.

Bei der ersten Zwischenzeit taucht der 34-Jährige als Zweitletzter auf. Lange hält er diese Position, den nach ihm gestarteten Mexikaner German Madrazo kontrolliert er im Fernduell sicher. Aber geht sogar noch etwas nach vorne?

Taufatofua ist am Kolumbianer Sebastian Uprimny dran. Und bei der letzten Zwischenzeit, eineinhalb Kilometer vor der Ziellinie, hat er ihn geschnappt! Jetzt läuft der Tonga-Turbo auf Hochtouren, während die Gegner regelrecht einbrechen.

«Bitte bitte lieber Gott, lass mich nicht noch hier vor den vielen Leuten stürzen.»

Tonga-Mann Pita Taufatofua hat es geschafft! Er ist im Ziel! 🙌 pic.twitter.com/P0v0jwbgDr — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 16. Februar 2018

Auf Ke Quyen Lam büsst er zwar Zeit ein, zwei Minuten ist der in Macao geborene und in Kanada lebende Portugiese schneller. Aber den Kolumbianer Uprimny und den 43-jährigen Mexikaner Madrazo, die hat Taufatofua locker im Sack.

Bild: EPA

«Ich bin extrem stolz auf ihn. Das war eine tolle Leistung, er ist nicht Letzter geworden. Ein Coconut-Fighter gibt eben nie auf.»

Eine halbe Stunde oder vierzig Minuten länger als der Sieger werde er wohl unterwegs sein, orakelte er vor dem Rennen. Die Realität sieht wesentlich besser aus: Exakt 22 Minuten, 57 Sekunden und zwei Zehntelsekunden länger benötigt Pita Taufatofua als Dario Cologna.

Bild: EPA

Der Olympiasieger lässt es sich nicht nehmen, ihm und den anderen Exoten im Ziel zu ihrer Leistung zu gratulieren. Dario Cologna erhält zwar als einziger eine Goldmedaille – aber ein Sieger ist jeder von ihnen.

Pita Taufatofua vertrat Tonga schon 2016 an den Sommerspielen in Rio, damals als Taekwando-Kämpfer. Und er will 2020 in Tokio wieder am Start sein. In welcher Disziplin ist noch offen. Ihm schwebe etwas im Wasser vor, sagte er schon vor dem Start zum besten Langlauf-Rennen seiner Karriere.

Le tongien Pita Taufatofua sur le 15km ski de fond, est LA star de ce début des Jeux. Affluence record dans la zone d'interview #PyeongChang2018 #olympics #Tonga pic.twitter.com/WdGVJ3Z46v — Thierry Coiffier (@TCoiffier) 16. Februar 2018

Die Karriere von Dario Cologna

So feuern die Fans Beat Feuz im House of Switzerland an 55s So feuern dei Fans Beat Feuz im House of Switzerland an Video: srf/SDA SRF

