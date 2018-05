Quiz: Wie gut kennst du diese berühmten Tiere der Sport-Geschichte?

Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel

Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel

Spengler Cup in Davos

Spengler Cup in Davos

1000-Seen-Rallye in Finnland

1000-Seen-Rallye in Finnland

Jungfrau-Marathon in Interlaken

Jungfrau-Marathon in Interlaken

13. Hier sehen wir «Pickles» und seinen Besitzer. Weshalb wurde der Mischling 1966 berühmt? KEYSTONE

Er biss Geoff Hurst in die Wade, so dass der Schütze des Wembley-Tors vier Monate lang ausfiel.

Er rannte an der Ski-WM genau vor Jos Minsch über die Piste, so dass der Schweizer eine Medaille in der Abfahrt verpasste.

Er stöberte in einem Gebüsch in London den WM-Pokal auf, der zuvor gestohlen worden war.