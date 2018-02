1. Am nächsten Wochenende steht das Derby an. Kribbelt es bei dir bereits im Bauch?

Ja, ähm Derby. Natürlich. Das ist immer sehr wichtig. Auch für die Fans. Also vor allem für sie. Und natürlich für uns Spieler. Also vor allem auch für uns. Ich freue mich. Geil, Derby!

In Derbys werden Helden geboren. Ich bin so ein Typ. Das wird eine Schlacht, in der wir unseren Gegner so hart rannehmen, dass man uns in der Stadt anschliessend Denkmäler errichten wird.

Kribbeln? So wie bei einem 15-jährigen Mädchen, welches beim Justin-Bieber-Konzert in der ersten Reihe steht? Nein, so kribbelt es definitiv nicht, wir sind erwachsene Männer, die einen harten Sport ausüben. So jetzt muss ich los, es läuft gleich Pretty Woman im Free-TV.