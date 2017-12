Sport

Nur für Experten: Dieses Wintersport-Quiz ist härter als ein trockenes Chräbeli



Das Wintersport-Quiz, bei dem du dir die Zähne noch eher ausbeisst als an einem Chräbeli

Manchmal sind wir lieb und nett. Aber manchmal stellen wir dich auf die Probe. Dieses Wintersport-Quiz ist so schwierig, dass du dich «von» nennen darfst, wenn du nur schon 15 von 20 Punkten machst. Also streng' dich an!

1. An der WM 1989 in Vail heben Peter Müller (links) und Karl Alpiger den Abfahrts-Weltmeister in die Höhe. Wer verhinderte überraschend einen Schweizer Vierfach-Sieg? AP Peter Wirnsberger (Österreich) Marc Girardelli (Luxemburg) Hansjörg Tauscher (Deutschland) Peter Runggaldier (Italien) 2. Wayne Gretzky ist der erfolgreichste NHL-Spieler aller Zeiten. Gegen welchen ehemaligen Schweizer Eishockey-Nationaltrainer, der damals das gegnerische Tor hütete, erzielte der Kanadier seinen ersten Treffer in der NHL? AP Ralph Krueger Glen Hanlon Bill Gilligan Sean Simpson 3. Der Wintersport-Fan hört «Blanca» und denkt spontan an … Die Spanierin Blanca Fernandez Ochoa, eine langjährige Rivalin von Vreni Schneider. Skihäschen Blanca, das Maskottchen der Olympischen Winterspiele 1992 in Albertville. Die Pista Blanca in Madonna di Campiglio, wo im Ski-Weltcup gefahren wird. Die Wachs-Marke Blanca, deren Produkt Bernhard Russi kurz vor dem Start zur Olympia-Abfahrt 1972 von den Ski kratzte und so die Goldmedaille gewann. 4. Heja Norge! Im Langlauf gibt Norwegen seit Jahr und Tag den Ton an. Wer holte die meisten Olympia-Medaillen? EPA/TT NEWS AGENCY Marit Björgen Vegard Ulvang Petter Northug Björn Dählie 5. Das Bild ist aus Neuseeland, das hohe Berge, Gletscher und Skigebiete besitzt. Aber nur eine Person, die in der Geschichte von Olympischen Winterspielen eine Medaille gewann. Wer? AP/AP Jamie Prebble, Bronze im Skicross 2010 Annelise Coberger, Silber im Slalom 1992 Janina Kuzma, Gold in der Halfpipe (Ski) 2014 Michael Michalchuck, Bronze in der Halfpipe (Snowboard) 1998 6. Mal zwischendurch etwas einfaches: Wo wurden die Olympischen Winterspiele 1968 ausgetragen? AP/AP Squaw Valley Grenoble Innsbruck Cortina d'Ampezzo 7. Im Vordergrund jubelt Tanja Frieden über Boardercross-Olympiagold 2006. Im Hintergrund sehen wir die Frau, die der Bernerin den Sensationstriumph mit ihrem Sturz kurz vor dem Ziel erst möglich gemacht hat. Wer war's? AP Lindsey Jacobellis (USA) Claudia Riegler (Österreich) Ophélie David (Frankreich) Torah Bright (Australien) 8. Wenn Wendy Holdener und Co. in Maribor um den Sieg fahren, dann heisst es im ORF, die Rennen seien in … EPA/EPA Mariendorf Marburg Mährenberg Merking 9. Wir sehen den deutschen Fussball-Nationalspieler Kevin Volland in Aktion. Schon sein Vater Andreas vertrat das Heimatland. In welcher Sportart? Bongarts Curling Rodeln Nordische Kombination Eishockey 10. In der Geschichte des Skisprung-Weltcups erhielten nur sieben Athleten für einen Sprung von allen fünf Kampfrichtern die Maximalnote 20. Nur einem von ihnen gelang mehr als ein perfekter Sprung, nämlich drei. Von wem ist die Rede? AP/AP Kazuyoshi Funaki (Japan) Martin Schmitt (Deutschland) Toni Innauer (Österreich) Peter Prevc (Slowenien) 11. Rund 12'000 Langläufer nehmen jeden Frühling am Engadin Skimarathon teil, am 11. März 2018 findet die 50. Ausgabe statt. Welcher der folgenden Abschnitte ist KEIN Bestandteil der Strecke? KEYSTONE Flugplatz Samedan Golanhöhen bei Zuoz Bobbahn in Celerina Stazerwald bei St.Moritz 12. Die Flagge des Fürstentum Liechtensteins erhielt den Fürstenhut, nachdem an den Olympischen Spielen 1936 festgestellt wurde, dass sie ohne diesen identisch mit jener von Haiti ist. Wer ist einzige/r Olympiasieger/in unseres Nachbarlands? KEYSTONE Marco Büchel Hanni Wenzel Paul Frommelt Tina Weirather 13. In der Nordischen Kombination werden die im Skispringen erzielten Punkte in einen Zeitrückstand fürs Langlaufen umgerechnet. So ist der erste Läufer im Ziel automatisch der Sieger. Welcher skandinavische Athlet erfand diese Methode in den 80er-Jahren? EPA/COMPIC Halvar Halvarsson Gunder Gundersen Anders Andersson Björn Björnsen 14. Es gibt fünf Männer und sechs Frauen, die in jeder Disziplin des Ski-Weltcups gewinnen konnten: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und Kombination. Nur eine Person schaffte es, sogar in jeder Disziplin mindestens fünf Rennen für sich zu entscheiden. Wer? EPA/KEYSTONE Marc Girardelli (Luxemburg) Lindsey Vonn (USA) Bode Miller (USA) Janica Kostelic (Kroatien) Kjetil André Aamodt (Norwegen) Anja Pärson (Schweden) Pirmin Zurbriggen (Schweiz) Tina Maze (Slowenien) 15. Drei Schwestern der Engadiner Familie Gasparin mischen im Biathlon-Weltcup mit. Welche des Trios haben wir erfunden? KEYSTONE Aita Elisa Ladina Selina 16. Der finnische Schweiger Janne Ahonen ist mit fünf Gesamtsiegen der Rekordsieger der Vierschanzentournee. Aber wer war der einzige Skispringer der Geschichte, der bei einer Tournee sämtliche vier Bewerbe gewann? Bongarts Janne Ahonen Gregor Schlierenzauer Jens Weissflog Sven Hannawald 17. Bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin freuten sich die Österreicher schon über das Abfahrts-Gold von Michael Walchhofer, als ihm ein Franzose noch den Sieg wegschnappte. Wer wurde Olympiasieger? AP Antoine Dérériaz Yannick Bertrand Pierre-Emmanuel Dalcin Johan Clarey 18. Der amerikanische Eisschnellläufer Eric Heiden gewann bei den Olympischen Spielen 1980 nicht weniger als fünf Goldmedaillen. Danach wechselte er die Sportart und … AP/AP … nahm als Velorennfahrer an der Tour de France teil. … holte als Langläufer eine WM-Silbermedaille. … gewann zwei Mal den Ironman-Triathlon auf Hawaii. … spielte als Handballer an den Olympischen Spielen 1984. 19. An den Olympischen Spielen 1984 gewann das britische Paar Jayne Torvill und Christopher Dean überlegen Gold im Eistanz, für ihre Präsentation zückten sämtliche Richter die Höchstnote 6,0. Zu welchem klassischen Musikstück tanzte das Duo? AP NY La donna è mobile (Giuseppe Verdi) Boléro (Maurice Ravel) Ouvertüre von Wilhelm Tell (Gioachino Rossini) Für Elise (Ludwig van Beethoven) 20. Auch dank der vielen Tore von Roman Wäger wurde der EHC Kloten in den 90er-Jahren vier Mal in Folge Schweizer Meister. Welchen besonderen Spleen hatte der Stürmer? KEYSTONE Er spielte während zwanzig Jahren mit ein und demselben Unterleibchen, das am Schluss aus mehr Löchern als Stoff bestand. Er liess sich vertraglich eine Prämie von 250 Litern Bier zusichern, sollte er mehr als 20 Tore pro Saison erzielen. Teamkollegen spielten Wäger wenn's eng wurde besonders häufig an, weil er das Bier jeweils an der Saisonschlussfeier spendierte. Er schrieb seinen Stock nicht mit «Wäger» an, sondern mit «Augenthaler» – dem Namen seines grossen Idols, dem deutschen Fussball-Weltmeister Klaus Augenthaler. Er war davon überzeugt, dass er ohne Schlaf besser spielen würde. Also machte er die Nacht vor einem Spiel jeweils durch und schlief dafür nach einer Partie mindestens zwölf Stunden am Stück.

Corsin mag keinen Winter. Aber Wintersport, den mag auch er: 2m 11s «Hör auf zu lüften! Es ist sch**sskalt!» Video: watson/Corsin Manser, Emily Engkent

