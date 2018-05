Sport

Quiz

Hockey-Fan, bist du ein kleiner Klaus Zaugg? Wie viel Eismeister in dir steckt!



Finde es ein für alle Mal heraus: Wie viel Eismeister steckt in dir?

Die Eishockey-WM ist in vollem Gang. Wer mitreden will, ist im Vorteil, wenn er sich ein wenig auskennt. Niemand weiss so viel wie unser Eismeister Zaugg. Wie nahe kommst du dem Ideal?

1. Hier sehen wir Benjamin Conz, ganz klar ein … TI-PRESS Hexenmeister Leventina-Lundqvist Hosenboden-Hampelmann Lottergoalie 2. Wer ist im Eishockey genau so wichtig wie in der Politik? KEYSTONE Der Verteidigungsminister Die Gleichstellungsbeauftragte Der Lobbyist Der Wahlbeobachter 3. Aaaah, der Dichterfürst! Pfarrer Albert Bitzius schrieb unter dem Pseudonym Jeremias Gotthelf unter anderem … Ueli der Goalie Ueli der Trainer Ueli der Rock'n'Roller Ueli der Knecht 4. Oh wie schön! Soooo ein herziger … EPA/EFE Summervogel Schmetterling Flickflauder Schillerfalter 5. Wer hält Andres Ambühl hier nebst dem SRF-Reporter ein Mikrofon hin? KEYSTONE Moritz (12) vom Schülerradio «Radiergummi» Der Spengler-Cup-Stadionsprecher («Enjooooooy the game!») Ein Chronist, dessen Name dir soeben entfallen ist Steffi Buchli 6. Wähle aus dem Bauch heraus einen x-beliebigen Schweizer Ort! Langenthal Leukerbad Lauterbrunnen Langnau 7. Wann erst ist eine Meisterschaft entschieden? KEYSTONE/TI-PRESS Wenn gnueg Heu dune isch Wenn die letzte Sirene ertönt Wenn der Pokalgeneral auftaucht Wenn die «Fat Lady» singt 8. Auf dem Transferwühltisch suchst du in aller Regel nach … EPA/EPA einer diamantbesetzten Sonnenbrille Manolo Blahnik für den Schatz Handschuhe aus äthiophischem Haarschafleder einer Rolex 9. Deutschland gewinnt Olympia-Silber im Eishockey? Unerhört! Die haben ja … EPA/EPA Justin Krueger vom SCB, dem Bayern München des Eishockeys, nicht mitgenommen ohne Alpenvulkan Hans Zach keinen charismatischen Bandengeneral nicht einen einzigen Emmentaler dabei bloss eine Operettenliga 10. Wie ist die Berufsbezeichnung des Mannes in Rot, der auch im Eishockey tätig ist? KEYSTONE Häftlimacher Topskorer-Restaurator Verbandsgeneral Head of Head Department 11. Der HC Ajoie hat einen neuen Wunderstürmer. Du siehst ihn spielen und denkst dir plötzlich: Moment, das ist ja eindeutig ein … KEYSTONE/BIST Ajoie-Arbeitstier Pruntrut-Predator Bélier-Blitz Jura-Gretzky 12. Was macht eigentlich ein «Vergolder»? Eishockeyspieler unter Palmen mit grosszügigen Verträgen ausstatten Bilderrahmen mit Gold überziehen Eine Hauptrolle in «Austin Powers in Goldständer» spielen Geld fälschen 13. Bestimmt hast auch du einen Lieblingsduft. Welchen? Jasmin Schwefel Flieder Rose Resultat

Was ist dein Resultat?

Diese bewährten Nationalspieler sind nicht an der WM dabei

Video: Angelina Graf

