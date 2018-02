Sport

Ringmeister Zaugg

Olympia 2018 in Pyeongchang: Eklat verhindert – die Nordkoreaner reisen nicht ab



Bild: AP/KRT

Den Eklat verhindert – die Nordkoreaner reisen nicht ab

Das Drama fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Drei Stunden lang drohte die sofortige Abreise der nordkoreanischen Delegation.

klaus zaugg, südkorea

Das Hotel «Intercontinental Alpensia» zu Pyeongchang ist ein vornehmes Haus und beherbergt sozusagen das grosse olympische Hauptquartier.

Es ist der 8. Februar im Jahre des Herrn 2018. Später Vormittag. Die freundliche Ruhe in der weiträumigen Lobby täuscht. In der Entourage des grossen, machtbewussten olympischen Vorsitzenden Thomas Bach macht sich Hektik, Ratlosigkeit, ja Entsetzen breit.

Bild: EPA/EPA POOL

Nein, es geht nicht um aufgedeckte Attentatspläne oder neue Doping-Vergehen. Es geht bloss um ein paar Worte. Aber die Wirkung auf die Eitelkeiten der Herren der Ringe und der Politik ist verheerend. Zerrinnt im letzten Moment, nur einen Tag vor der Eröffnung des olympischen Spektakels, der grosse, schöne Traum? Der Traum, zumindest ein bisschen Weltgeschichte zu schreiben?

Vier Jahre lang haben die olympischen Funktionäre an einem diplomatischen Meisterstück gearbeitet: der olympischen Teilnahme eines gemeinsamen Frauen-Eishockeyteams beider Korea. Die olympische Idee, die Völker verbindet. Ganz im Sinne von Baron Pierre de Coubertin, dem Gründer der modernen olympischen Spiele.

Bild: EPA/YNA

Endlich weg von den bösen Doping-Schlagzeilen. Sonnenscheinpolitik im besten Wortsinne. Die Sonnenscheinpolitik war Teil der Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea. Südkoreas Präsident Kim Dae-jung hatte sie zu Beginn dieses Jahrhunderts gepflegt und dafür 2000 den Friedensnobelpreis bekommen. Thomas Bach in den Spuren eines Friedensnobelpreisträgers. Und daraus soll nun nichts werden?

Was ist passiert? US-Vize Mike Pence hat soeben mit markigen Worten die Verschärfung der wirtschaftlichen Sanktionen gegen Nordkorea angekündigt. Und betont, dass man sich durch ein bisschen olympisches Tauwetter nicht beeindrucken lasse.

Bild: AP/European Pressphoto Agency POOL

Drei Stunden lang hängt nun alles an einem dünnen, seidenen Faden. Zieht sich die nordkoreanische Delegation zurück? Es scheint so. Die Telefondrähte (im übertragenen Sinne) glühen. Kurz nach 15 Uhr Ortszeit kommt doch noch die Entwarnung. Die nordkoreanische Delegation bleibt.

Und so nehmen die olympischen und diplomatischen Dinge doch noch ihren geplanten, protokollierten Lauf. Die Athletinnen und Athleten beider Korea ziehen heute bei der Eröffnungszeremonie hinter der «Fahne der Vereinigung» (mit der hellblauen Silhouette der Halbinsel auf weissem Grund) gemeinsam ins Stadion ein.

Südkoreas Präsident Moon Jae wird morgen Kim Yong Nam, das protokollarische Staatsoberhaupt Nordkoreas sowie Kim Yo Jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong Un treffen. Und das Frauenteam beider Korea zum ersten Spiel des olympischen Turniers gegen die Schweizerinnen antreten.

Bild: AP/YONHAP

Olympische Spiele und die Politik sind eben nicht zu trennen. Seit dem Beginn der ersten Spiele der Neuzeit (1896, Athen) träumen ihre Macher vom Primat des Sportes über die Politik. Dass während der Spiele die Welt in Frieden den Atem anhalten möge wie einst im alten Griechenland. Es ist eine der grossen Illusionen der Weltgeschichte.

Seit die olympische Idee 1936 in Berlin zum ersten Mal als Propaganda-Spektakel missbraucht worden ist, wird die Weltbühne der Spiele von der Politik benutzt. Sei es durch Boykotte (1956, 1976, 1980, 1984) oder durch Protestaktionen (1968), und zweimal (1972, 1996) sind die Spiele gar durch ein Attentat erschüttert worden. Und in der Neuzeit will die Kritik der politischen Vereinnahmung (Peking 2008 und 2022, Sotschi 2014) sowieso nicht mehr verstummen.

Bild: AP

So ist es nur logisch, dass auch 2018 erst einmal die Politik die olympischen Schlagzeilen dominiert und einem Frauen-Hockeyteam aus Korea zu weltweiter Beachtung verhilft.

Die besten Bilder von Olympia 2018

Weil wir sie bei Olympia leider nie hören werden: Die russische Nationalhymne in ganzer Pracht Video: YouTube/Ich liebe Russland

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare